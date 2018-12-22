Судьба девяти рабочих, заблокированных в соликамской шахте, где произошел пожар, остается неизвестной
Горноспасатели не могут пробиться к людям из-за высокой температуры и сильного задымления. Связи с рабочими нет, однако сообщается, что они были оснащены кислородными баллонами. Пожар возник в одном из стволов рудника, где проходили строительные работы. Спасатели продолжат поиски и с наступлением ночи. По факту ЧП начата проверка.
Комментарии2
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:16
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sasass 22 декабря 2018 | 16:21
У России нет техники для спасения людей при пожарах на небоскребах и в глубоких подземных шахтах....