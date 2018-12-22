ВАДА не позволило взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование
Экспертам ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование. Подобные действия нарушают условия восстановления в правах Российского агентства. Последствия могут быть самыми печальными, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.
В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.
Комментарии9
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 22 декабря 2018 | 16:17
Решили, что отказ в контроле лучше уличения в фальсификации и допинге?
Но не стоит тогда и шум поднимать, если россиянам запретят участвовать в международных соревнованиях.
Тогда с Южной Осетией, Абхазией и Приднестровьем устраивать чемпионаты Мира надо будет.
gregor 22 декабря 2018 | 16:17
ВАДА не позволила взять допинг-пробы из московской лаборатории
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А Путин уверял ,что государство не участвует в сокрытии допинга спортсменов .
Опять соврамши ...... вечно врамши Гарант .... . Позорище наше врущее .
monik_7 22 декабря 2018 | 16:18
Снова получат по мерзкой хитрой роже
seryj_wolk 22 декабря 2018 | 16:21
monik_7: Больше Ада для РУСАДА!
e_mae 22 декабря 2018 | 16:21
ГЕНИАЛЬНО на букву ёб...
jetsam 22 декабря 2018 | 16:37
канешна....
нашу сертифицированную муткой мочу будут брать несертифицированным оборудование.
да ты шта....
да они всех мельдониевцев поймают...
или у баб мужскую мочу обнаружат, у мужиков - женскую.... или смесь....
да ты шта....
неа. наш басманный суд должОн экстренно запретить и оштрафовать, их...
ибо - нефига трогать больных.
klegg 22 декабря 2018 | 16:38
В очередной раз срубили сук, на котором сидят. А потом танцовщица диско будет гневно сучить ножками и пищать, что нас опять обижают.
grs_alx_112018 22 декабря 2018 | 16:40
ехнические специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб русских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории.
Отмечается, что эксперты получили доступ к лаборатории, но не завершили работу, так как оборудование, используемое для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с русским законодательством. Также сообщается, что ВАДА готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен русскими властями.
Возглавляющий группу экспертов Паскуаль подготовит официальный отчет, который будет направлен в комитет по соответствию.
Заседание комитета по соответствию состоится 14-15 января 2019 года, на нем будет рассмотрен вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА.
Предоставление доступа к данным проверки допинг-проб до конца года является одним из ключевых условий восстановления РУСАДА. В случае невыполнения РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, который был возвращен организации 20 сентября.