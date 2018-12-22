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16:00, 22 декабря 2018

ВАДА не позволило взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование

Экспертам ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование. Подобные действия нарушают условия восстановления в правах Российского агентства. Последствия могут быть самыми печальными, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.
В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.

Комментарии

9

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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:16


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danko1 22 декабря 2018 | 16:17

Решили, что отказ в контроле лучше уличения в фальсификации и допинге?
Но не стоит тогда и шум поднимать, если россиянам запретят участвовать в международных соревнованиях.
Тогда с Южной Осетией, Абхазией и Приднестровьем устраивать чемпионаты Мира надо будет.

gregor 22 декабря 2018 | 16:17

ВАДА не позволила взять допинг-пробы из московской лаборатории
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А Путин уверял ,что государство не участвует в сокрытии допинга спортсменов .
Опять соврамши ...... вечно врамши Гарант .... . Позорище наше врущее .

monik_7 22 декабря 2018 | 16:18

Снова получат по мерзкой хитрой роже

seryj_wolk 22 декабря 2018 | 16:21

monik_7: Больше Ада для РУСАДА!

e_mae 22 декабря 2018 | 16:21

ГЕНИАЛЬНО на букву ёб...

jetsam 22 декабря 2018 | 16:37

канешна....
нашу сертифицированную муткой мочу будут брать несертифицированным оборудование.
да ты шта....
да они всех мельдониевцев поймают...
или у баб мужскую мочу обнаружат, у мужиков - женскую.... или смесь....
да ты шта....

неа. наш басманный суд должОн экстренно запретить и оштрафовать, их...
ибо - нефига трогать больных.

klegg 22 декабря 2018 | 16:38

В очередной раз срубили сук, на котором сидят. А потом танцовщица диско будет гневно сучить ножками и пищать, что нас опять обижают.

grs_alx_112018 22 декабря 2018 | 16:40

ехнические специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб русских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории.

Отмечается, что эксперты получили доступ к лаборатории, но не завершили работу, так как оборудование, используемое для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с русским законодательством. Также сообщается, что ВАДА готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен русскими властями.

Возглавляющий группу экспертов Паскуаль подготовит официальный отчет, который будет направлен в комитет по соответствию.
Заседание комитета по соответствию состоится 14-15 января 2019 года, на нем будет рассмотрен вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА.
Предоставление доступа к данным проверки допинг-проб до конца года является одним из ключевых условий восстановления РУСАДА. В случае невыполнения РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, который был возвращен организации 20 сентября.

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