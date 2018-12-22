Более ста тысяч человек подписали петицию с требованием к Уолт Дисней отказаться от прав на фразу «Хакуна матата»
Более ста тысяч человек подписали петицию с требованием к кинокомпании Уолт Дисней отказаться от авторских прав на фразу «Хакуна матата». Выражение, означающее на языке суахили фразу «Ни о чем не волнуйся», была использована в фильме «Король-лев». Сторонники петиции сравнивают авторские права на этот слоган с «колониализмом и кражей» африканских ресурсов людьми с Запада.
«Король-лев» вышел в 1994 году, а авторские права компания получила в 2003-м, однако скандал разгорелся только сейчас. Причиной стал намеченный на следующий год выход ремейка мультфильма.
Комментарии8
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buzukin074 22 декабря 2018 | 15:41
Рекомендую Веллеру запатентовать фразу Березовского из романа "Гонец из Пизы" - "Пошел нах.., целую!" Станет миллиардером - точна! Если сможет защитить свои права :)
shplint_07 22 декабря 2018 | 16:28
Недоразвитые народы всегда обвиняют других в своём недоразвитии. Негры - типичный пример. Им все должны. Требуют 300 миллиардов за рабство, придумали свой особый Новый Год - "Кванзу", теперь вот Тимона и Пумбу тормошат. А миру могут предъявить только свою убогую Либерию и много рецептов самодельной наркоты. Да, ещё размножаются, как крысы. Чем ничтожнее этнос, тем быстрее он старается увеличивать свою численность.
vilingrad 22 декабря 2018 | 15:47
Сантехники из Кургана потребовали от преза РФ отказаться от «Если бы у бабушки были...»
К ним присоединились пьяные сапожники:)
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sofist22 22 декабря 2018 | 15:57
Что значит - Требуем отказаться?! Если разговор идёт в сфере бизнеса, то и подход должен быть деловым. Пусть каждый из требующих приложит к своей подписи по 10 долларов. Вот тогда можно будет и начинать договариваться.
dominator13 22 декабря 2018 | 16:02
Есть хоть одно достойное изобретение, придуманное неграми.?
Какие там на хнэер слоганы?
zemljanka 22 декабря 2018 | 16:15
dominator13: Дед Пушкина.
zemljanka 22 декабря 2018 | 16:18
Спасибо. Хакуна матата.