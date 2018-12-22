Более ста тысяч человек подписали петицию с требованием к Уолт Дисней отказаться от прав на фразу «Хакуна матата»

Более ста тысяч человек подписали петицию с требованием к кинокомпании Уолт Дисней отказаться от авторских прав на фразу «Хакуна матата». Выражение, означающее на языке суахили фразу «Ни о чем не волнуйся», была использована в фильме «Король-лев». Сторонники петиции сравнивают авторские права на этот слоган с «колониализмом и кражей» африканских ресурсов людьми с Запада.

«Король-лев» вышел в 1994 году, а авторские права компания получила в 2003-м, однако скандал разгорелся только сейчас. Причиной стал намеченный на следующий год выход ремейка мультфильма.