Семья умершего в КНДР американского студента потребовала компенсации в 2,5% ВВП. Отто Уормбиер во время туристической поездки в Северную Корею без разрешения снял со стены пропагандистский плакат. За то в позапрошлом году он был приговорен к 15 годам трудовых лагерей.

Сразу после приговора студент впал в кому, спустя год его переправили самолетом на родину. Он умер в американской больнице. Семья Уормбиера требует от Пхеньяна сумму более, чем в один миллиард долларов.