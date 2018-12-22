Семья умершего в КНДР американского студента потребовала компенсации в 2,5% ВВП
Семья умершего в КНДР американского студента потребовала компенсации в 2,5% ВВП. Отто Уормбиер во время туристической поездки в Северную Корею без разрешения снял со стены пропагандистский плакат. За то в позапрошлом году он был приговорен к 15 годам трудовых лагерей.
Сразу после приговора студент впал в кому, спустя год его переправили самолетом на родину. Он умер в американской больнице. Семья Уормбиера требует от Пхеньяна сумму более, чем в один миллиард долларов.
Комментарии16
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hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 15:41
2,5% от ввп ,это сколько "Хвансонов " получается !? Ладно уболтали ,скиньте координаты по широте и долготе , ракеты уже на старте ,скоро прилетят к вам ваши 2,5 % !))))))
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
wrongway1 22 декабря 2018 | 15:54
Вот ведь ты Падла настырная..Сколько можно тебя блокировать?
pit_heap 22 декабря 2018 | 15:48
редакция в заголовке пишет что студент умер в КНДР, а в тексте статье пишет что умер в американской больнице.Наглядный пример современной работы СМИ.)
olenenok_zed 22 декабря 2018 | 15:57
pit_heap: суть не меняется. мозг в фарш ему превратили в КНДР
wicked_digger 22 декабря 2018 | 16:06
olenenok_zed: фарш вместо мозга у него был еще когда он задумал ехать в КНДР.
pit_heap 22 декабря 2018 | 16:11
olenenok_zed: а как это доказать.Пять лет назад западные СМИ хором в один голос уверяли что в КНДР расстреляли известную певицу.А в начале этого года она приехала на олимпиаду в Ю.Корею.И про свое вранье запад молчит стыдливо
lion64__4 22 декабря 2018 | 15:44
Так его же сразу в пиндосию отправили, там он и умер. К пиндосовской больнице иск надо подавать.
zapadnay 22 декабря 2018 | 15:50
А родители утонувшего мальчика через сливную открытую канализацию согласились, как сообщали СМИ, на 150 тысячи рублей!!! На 150 тысяч рублей!!!
wrongway1 22 декабря 2018 | 15:56
zapadnay: стоимость жизни ребёнка в РФ-- могли б родители и на органы с таким успехом продать
wicked_digger 22 декабря 2018 | 16:08
wrongway1: хотеть и получить это разные вещи, 150 т.р. это немного больше чем хрен по всей морде, который получат американские родители.
sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 15:54
... потребовала компенсации в размере 2.5 % и в итоге её получила в виде северокорейского фуя длиной в 2, 5 метра!
juruyivanovich 22 декабря 2018 | 16:03
Мёртвого осла уши вам, а не компенсацию.
oldpartizan 22 декабря 2018 | 16:09
juruyivanovich: это ты про семьи шахтёров из горящей шахты?
wicked_digger 22 декабря 2018 | 16:14
oldpartizan: а ты, ублюдок, уже похоронил живых людей и радуешься. Урод.
kkdv75 22 декабря 2018 | 16:07
А воспитать ребенка они не пробовали? Не хватай ручонками то, что тебе не принадлежит