Столичный суд зарегистрировал иск «Промсвязьбанка» к его бывшим владельцам, Дмитрию и Алексею Ананьевым
Столичный суд зарегистрировал иск «Промсвязьбанка» к его бывшим владельцам, Дмитрию и Алексею Ананьевым. По мнению кредитной организации братья и представители руководства «своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб на сумму в более чем 280 миллиардов рублей».
В банке утверждают, что деньгами самой организации оплачивались долги Ананьевых. Сейчас ведется работа по возврату активов, «выведенных за границу».
Комментарии1
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 15:50
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