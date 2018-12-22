Столичный суд зарегистрировал иск «Промсвязьбанка» к его бывшим владельцам, Дмитрию и Алексею Ананьевым. По мнению кредитной организации братья и представители руководства «своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб на сумму в более чем 280 миллиардов рублей».

В банке утверждают, что деньгами самой организации оплачивались долги Ананьевых. Сейчас ведется работа по возврату активов, «выведенных за границу».