В Петербурге полиция задержала участницу одиночного пикета. Как пишет портал «ОВД-Инфо» Мария Малышева стояла в центре города с плакатом, посвященным Дню работника безопасности.

На нем было написано: «С опозданием поздравляю достойных наследников палачей из ЧК. С Днем чекиста!». Полицейские задержали девушку под предлогом проверки плаката на экстремизм. Ее отвезли в отдел.