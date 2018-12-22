В Петербурге полиция задержала участницу одиночного пикета
В Петербурге полиция задержала участницу одиночного пикета. Как пишет портал «ОВД-Инфо» Мария Малышева стояла в центре города с плакатом, посвященным Дню работника безопасности.
На нем было написано: «С опозданием поздравляю достойных наследников палачей из ЧК. С Днем чекиста!». Полицейские задержали девушку под предлогом проверки плаката на экстремизм. Ее отвезли в отдел.
Комментарии16
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kottigr1 22 декабря 2018 | 15:39
С момента своего основания 20 декабря 1917 г. ЧК, оно же НКВД, КГБ, ФСБ - НИКОГДА не ликвидировалось. Эта организация действует непрерывно с 1917 года меняя вывески лишь в рамках реорганизаций. За всю историю существования России, никто не смог уничтожить её жителей больше, чем их уничтожили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ..
«С днем рождения, палачи!»
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 15:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 22 декабря 2018 | 15:51
Мария Малышева: «С опозданием поздравляю достойных наследников палачей из ЧК. С Днем чекиста!».
Работает на русофобским бэкграундом, чтобы получить убежище в Прибалтике. Хотя самый верный способ, это прикинуться чеченской лесбиянкой или ингушкой-эскортницей.
dominator13 22 декабря 2018 | 15:54
pattrick1: а тебе и прикидываться не надо-простой ольгинский педераст!
pattrick1 22 декабря 2018 | 15:57
dominator13:
Ух та какой, ещё один виртуальный бесстрашный боец.
zemljanka 22 декабря 2018 | 15:59
Питерцы!
Не дайте псам режима Ольгу замучить.
Уж очень они у вас свирепые.
zemljanka 22 декабря 2018 | 16:01
Или Марию Малышеву.
Отважная девушка.
wrongway1 22 декабря 2018 | 15:47
Это.да..уни умеют...за плакатик экстимизм влепить.
ivfn 22 декабря 2018 | 16:37
wrongway1:
Как говаривал Дзержинский ,Феликс который
1. Не думай.2. Если думаешь — не говори.3. Если думаешь и говоришь — не пиши.4. Если думаешь, говоришь, пишешь — не подписывай.5. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь — не удивляйся.и жалобно не вой
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 15:48
Не понимаю зачем их задерживают ! Можно ведь организовать в каждом городе группу из неравнодушных людей ! Менты скидывают фото и адрес ,приезжает подвыпивший человек и устаивает конфликт ! В итоге власть не при делах ,я отсиживаю 15 суток , а участник пикета с полной потерей памяти всю оставшуюся жизнь пускает слюни и всем улыбается оставшимися тремя зубами ! Профит !))))
kottigr1 22 декабря 2018 | 15:53
hohlomor_ce_garno: Ну у меня то ты сразу ляжешь, причем навсегда.. и таких как я больше чем таких идиотов как ты. Поэтому власти берегут своих редких преданных идиотов...
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 15:58
kottigr1: Боюсь предположить ...боевым гопаком владеете ?))))
kottigr1 22 декабря 2018 | 16:00
hohlomor_ce_garno: Зря боишься. Бить буду сильно, но аккуратно..
sedoff 22 декабря 2018 | 15:55
hohlomor_ce_garno: "с полной потерей памяти всю оставшуюся жизнь пускает слюни и всем улыбается оставшимися тремя зубами !" - Прямо, как ты? Скучно одному слюни пускать, другим того же желаешь?
venq 22 декабря 2018 | 15:55
если в результате проверки выяснится, что этот плакат экстремизмованный, нужно немедленно всех его прочитавших отыскать и изолировать. потому что они этим своим новым знанием пол Питера перезаразить теперь могут. :D
zemljanka 22 декабря 2018 | 15:57
Правда глаза колет