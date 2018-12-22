Российские операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, находящихся на территории Белоруссии
Российские операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, находящихся на территории Белоруссии. По словам главы Минкомсвязи, это произойдет в том случае, если операторы соседней страны снизят тарифы по пропуску трафика до российского уровня. Стороны намерены договориться об этом к февралю следующего года. Уже в мае изменения в соглашении между российскими и белорусскими компаниями могут вступить в силу.
Комментарии13
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mmm_333 22 декабря 2018 | 15:41
Ну так единое государство ведь! Почему там должны действовать другие "законы"? Это ведь не Чечня все таки!
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 15:51
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ymnikymnik 22 декабря 2018 | 15:41
Уже Белорус наш !
kottigr1 22 декабря 2018 | 15:58
ymnikymnik: Хотят снизить будущие расходы на связь для "шахтеров и трактористов" и прочих "заблудившихся туристов"..
vilingrad 22 декабря 2018 | 15:45
Российские операторы могут отменить...батьку, а попутно независимость. В сельпо завезли оружие и прочее...
yralez 22 декабря 2018 | 15:45
Ихтамнеты в Беларуси накопились ?
zztop1960 22 декабря 2018 | 15:46
С 15 июня 2017 в Евросоюзе отменили плату за роуминг. Теперь операторы обязаны тарифицировать услуги связи (интернет, смс, звонки) по своим домашним тарифам независимо от того, в какой стране Европы находится их абонент. То же самое касается пакетов услуг.
cromwel 22 декабря 2018 | 15:53
видимо Пахан и вправду готовится прилепить к нам в Белоруссию.
zemljanka 22 декабря 2018 | 15:54
Зелёные человечки всегда готовы...
ymnik29 22 декабря 2018 | 16:11
А шо такое "плата за входные звонки" ?
zkotor 22 декабря 2018 | 16:13
Писец Беларуси, начинается влезание без мыла в зад
kalinowski1863 22 декабря 2018 | 16:14
Почему веник не называет свои родины Шизораилями и Россиссиями? А БЕЛАРУСЬ оскорбляет некой несуществующей белоруссией?
captainobvious 22 декабря 2018 | 16:16
Илларионов, ты слышал? вот оно, началось!... ))