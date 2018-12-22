Российские операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, находящихся на территории Белоруссии. По словам главы Минкомсвязи, это произойдет в том случае, если операторы соседней страны снизят тарифы по пропуску трафика до российского уровня. Стороны намерены договориться об этом к февралю следующего года. Уже в мае изменения в соглашении между российскими и белорусскими компаниями могут вступить в силу.