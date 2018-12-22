Операция по спасению людей из шахты в Соликамске, где произошел пожар, продолжится ночью
В зоне задымления, по данным компании «Уралкалий» находятся девять человек. Горноспасатели не могут преодолеть последние десять метров, которые отделяют их от рабочих. Отмечается, что шахтеры оснащены кислородными баллонами, и шансы на их спасение есть. По предварительным данным, пожар произошел в ходе строительных работ. Ранее в качестве основной версии называли вспышку метана.
Комментарии2
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 15:51
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chichanik 22 декабря 2018 | 15:58
1. Выяснить, кто может преодолеть последние десять метров, которые отделяют спасателей от рабочих.
2.немедленно доставить их на место спасательных работ -- из Канады, Чили или Китая