Операция по спасению людей из шахты в Соликамске, где произошел пожар, продолжится ночью

В зоне задымления, по данным компании «Уралкалий» находятся девять человек. Горноспасатели не могут преодолеть последние десять метров, которые отделяют их от рабочих. Отмечается, что шахтеры оснащены кислородными баллонами, и шансы на их спасение есть. По предварительным данным, пожар произошел в ходе строительных работ. Ранее в качестве основной версии называли вспышку метана.