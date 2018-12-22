Сегодня на этапе Кубка Мира по биатлону в Нове-Место пройдут гонки преследования

Александр Логинов вышел на второе место в общем зачете Кубка Мира после серебряного успеха в спринте. Он отстал от лидера – норвежца Йоханнеса Бе и уйдет на дистанцию пасьюта на 21 секунду позже скандинава. Накануне Бе сказал, что должен всегда опережать русского, поскольку ему не нравится, что Александр вернулся на лыжню после дисквалификации за употребление допинга. Первый повод подтвердить свои слова делом. В гонке с четырьмя рубежами у Логинова будет шанс, потому, что в этом сезоне он стреляет лучше не всегда меткого Бе. Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев выйдут на старт через соответственно 20 и 30 секунд после занявшего третье место в спринте Мартина Понсилуомо из Швеции, так что шанс побороться за медали у них есть. В женской гонке предстоит в очередной раз ответить на вопрос. Сможет ли кто-то составить конкуренцию лидеру Кубка Мира Кайсе Макарайнен.

Мужчины выйдут на старт гонки преследования в 17 часов, женщины двумя часами позже.