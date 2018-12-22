Эксперты Всемирного антидопингового агентства не смогли получить полный доступ к Московской лаборатории

Российские чиновники сказали, что оборудование международных специалистов для изъятия допинг-проб не соответствует российским законам. Наша страна может пойти навстречу требованиям ВАДА и ускорить процедуру сертификации оборудования, — сказала «Эху» председатель думскоого Комитета по международным делам Светлана Журова.

Непредоставление экспертам ВАДА допинг-проб из московской лаборатории грозит отстранением российских спортсменов от соревнований, — сказал глава РУСАДА Юрий Ганус.