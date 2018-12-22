Эксперты Всемирного антидопингового агентства не смогли получить полный доступ к Московской лаборатории
Российские чиновники сказали, что оборудование международных специалистов для изъятия допинг-проб не соответствует российским законам. Наша страна может пойти навстречу требованиям ВАДА и ускорить процедуру сертификации оборудования, — сказала «Эху» председатель думскоого Комитета по международным делам Светлана Журова.
Непредоставление экспертам ВАДА допинг-проб из московской лаборатории грозит отстранением российских спортсменов от соревнований, — сказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Комментарии1
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pyco__mypucmo 22 декабря 2018 | 15:07
не законы врашке, а понятия, потому и не соответствуют.