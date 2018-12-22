Жители 15-ти домов в Саратове третьи сутки остаются без отопления из-за повторной аварии на теплосетях

Отключение от центрального отопления затронуло почти 4 тысячи человек. В пункты временного пребывания никто не обратился, — сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Местная прокуратура начала проверку и возбудила административное дело в связи с несоблюдением допустимой продолжительности перерыва в отоплении. По данным властей, также не отапливается десяток объектов социальной сферы. Сейчас в городе минус 13 градусов.