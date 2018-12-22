У дверей штаба Алексея Навального в Саратове оставили похоронный венок с фотографией координатора Александра Зыкова. Об этом говорится на странице штаба во ВКонтакте. Отмечается, что фотография взята из паспорта мужчины. «Похоже, власти Саратовской области во главе с губернатором Радаевым не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле девяностых», – говорится в сообщении.