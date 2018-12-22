Пожар произошел в шахте города Соликамск, под землей заблокированы 9 горняков

Связь с ними установить не удается.

Пожар на Соликамском калийном рудоуправлении начался утром на отметке 340 метров. Выходу шахтеров на поверхность препятствует сильный огонь, потушить его пока не удается. Однако спасатели надеются добраться до людей и помочь выйти из шахты. Им надо приодолеть расстояние примерно в 10 метров, но пока это невозможно из-за сильного задымления и высокой температуры. У горняков есть кислород, которого должно хватить на ближайшее время. Когда начался пожар, под землей находились 17 человек, 8 вывели на поверхность, из них никто не пострадал. Работы по поиску оставшихся под землей шахтеров продолжат и ночью, на месте усилена группировка МЧС, дежурит скорая. Приехали на Соликамское калийное рудоуправление и следователи. по предварительным данным СК, вспышку метана могло спровоцировать нарушение технологического процесса.

По факту возгорания на шахте может быть возбуждено уголовное дело.