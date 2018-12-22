В Петербурге собираются выпустить неизданный ранее альбом группы «Кино»
Пластинка под названием «Любовь это не шутка» была записана в 1986 году, однако она не очень понравилась самой группе, и музыканты решили ее не тиражировать, — сказал «Фонтанке» нынешний издатель наследие «Кино». Альбом будет опубликован как «исторический документ». Он выйдет и на CD, и на виниле, и на компакт-кассете. О том, что весь каталог и неизвестные материалы группы «Кино» могут быть переизданы, сын Виктора Цоя, Александр, сказал минувшей весной после завершения судебных тяжб за права.
Комментарии2
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:51
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a_buvgrobu 22 декабря 2018 | 14:56
Забавно смотреть как не устают годами и десятилетиями доить эту "коровку"..