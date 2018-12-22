Эта неделя стала худшей для бирж США за последнее десятилетие
К такому выводу пришли Bloomberg, Уолл-стрит джорнал, СNN и Би-би-си. Издания отметили, что все три главных фондовых индекса закрыли неделю снижением. Отмечается, что беспокойство инвесторов перед праздниками усилили кадровые перестановки в Белом доме и растущая вероятность закрытия американского правительства.
Комментарии3
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:51
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
varigor 22 декабря 2018 | 15:03
Загнивают капиталисты. Так и должно быть.
ugiazov 22 декабря 2018 | 15:08
varigor: Столько лет уже загнивают. Мучаются. Никак не загниют.