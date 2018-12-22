Эта неделя стала худшей для бирж США за последнее десятилетие

К такому выводу пришли Bloomberg, Уолл-стрит джорнал, СNN и Би-би-си. Издания отметили, что все три главных фондовых индекса закрыли неделю снижением. Отмечается, что беспокойство инвесторов перед праздниками усилили кадровые перестановки в Белом доме и растущая вероятность закрытия американского правительства.