Германия запретит полеты иранской Маhan Air и аэропортов страны

Как пишет газета Бильд, они будут прекращены с января следующего года. Сейчас рейсы отправляются из двух немецких городов в Тегеран шесть раз в неделю. Перевозчик принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции. По данным газеты, авиакомпания сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом и перевозит бойцов и оружие.

В позапрошлом году полеты Маhan были запрещены над территорией Саудовской Аравии, а в 2011-м против нее были введены американские санкции.