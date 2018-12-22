Германия запретит полеты иранской Маhan Air и аэропортов страны
Как пишет газета Бильд, они будут прекращены с января следующего года. Сейчас рейсы отправляются из двух немецких городов в Тегеран шесть раз в неделю. Перевозчик принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции. По данным газеты, авиакомпания сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом и перевозит бойцов и оружие.
В позапрошлом году полеты Маhan были запрещены над территорией Саудовской Аравии, а в 2011-м против нее были введены американские санкции.
Комментарии3
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consultant13 22 декабря 2018 | 14:43
Н-да, как бы ни болела, а умерла.
Как Меркель ни старается аятолл защитить, а приходится американские санкции исполнять.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ugiazov 22 декабря 2018 | 15:02
Что-то долго в Германии раскачивались.