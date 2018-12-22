Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу
Это случится, если до конца декабря от церкви не поступит официальной заявки – сказал «Коммерсанту» временный глава города Александр Беглов. Ранее депутаты заксобрания попросили признать недействительным документ, принятый в конце позапрошлого года. Тогда власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакий на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Комментарии4
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danko1 22 декабря 2018 | 14:40
В любом случае этим ненасытным в жадности служителям Кремля Исаакий отдавать нельзя.
Он никогда РПЦ гэбэшной не принадлежал и принадлежать не должен.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sasass 22 декабря 2018 | 15:00
Кирилл хотел получить этот храм , как подарок ,но после пинка под зад от Константинополя ,видимо Кремль раздумал дарить храм банкроту ...
timwlad94 22 декабря 2018 | 15:05
Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу
Это случится, если до конца декабря от церкви не поступит официальной заявки – сказал «Коммерсанту» временный глава города Александр Беглов. Ранее депутаты заксобрания попросили признать недействительным документ, принятый в конце позапрошлого года. Тогда власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакий на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
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Ну если в обществе стоит вопрос Церковь это Церковь или музей с ряженными папуасами для привлечения туристов ,то в этом обществе правит религия Иудеев отношения между Каином и Авелем, и со светской образовательной программой Иуд.
Всё будет как на Украине и на Ближнем Востоке.