Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу

Это случится, если до конца декабря от церкви не поступит официальной заявки – сказал «Коммерсанту» временный глава города Александр Беглов. Ранее депутаты заксобрания попросили признать недействительным документ, принятый в конце позапрошлого года. Тогда власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакий на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.