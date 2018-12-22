В Антидопинговом агентстве США выразили надежду на то, что ВАДА вновь лишит РУСАДА статуса. Это может произойти из-за того, что эксперты Всемирного агентства не смогли получить доступ к Московской антидопинговой лаборатории. Российские власти не дали специалистам извлечь данные допинг-проб, мотивируя это тем, оборудование комиссии не сертифицировано по российским законам. Вопрос о статусе РУСАДА ВАДА обсудит в середине января.

Россия может пойти навстречу требованиям чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ускорить процедуру сертификации оборудования, необходимого экспертам, чтобы выполнить все условия восстановления РУСАДА. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Накануне WADA сообщила о том, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам, но не возможность их изъятия – согласно условиям, поставленным российской стороной, оборудование для этого должно быть сертифицировано и в России.

«Это очень странно, все это делается не один месяц. И то, что оно не сертифицировано, наверное, было известно раньше. Возможно, оборудование проходит какие-то еще процедуры. Поэтому в этом отношении есть возможность все эти сертификаты в любом случае получить. Понятно, что любые такие процессы требуют времени. Но мы знаем, что под Олимпиаду в Сочи многие лекарства и оборудование проходило сертификацию намного быстрее. Были включены убыстренные режимы прохождения, потому что это было надо. Может здесь надо включить этот же ресурс?», — сказала С.Журова.

Неполучение независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства возможности изъятия допинг-проб из московской лаборатории, как заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, может повлечь отстранение российских спортсменов от международных соревнований.