Вспышка метана на соликамском руднике могла произойти из-за нарушений техники безопасности. Об этом Интерфаксу сказали в службе технического надзора региона. В результате ЧП огнем заблокированы девять шахтеров. Горноспасатели не могут до них добраться из-за высокой температуры и сильного задымления. Связи с рабочими нет. Однако люди оснащены средствами индивидуального спасения и есть надежда, что до прихода спасателей им хватит кислорода. Шахта принадлежит компании «Уралкалий».