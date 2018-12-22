Вспышка метана на соликамском руднике могла произойти из-за нарушений техники безопасности
Вспышка метана на соликамском руднике могла произойти из-за нарушений техники безопасности. Об этом Интерфаксу сказали в службе технического надзора региона. В результате ЧП огнем заблокированы девять шахтеров. Горноспасатели не могут до них добраться из-за высокой температуры и сильного задымления. Связи с рабочими нет. Однако люди оснащены средствами индивидуального спасения и есть надежда, что до прихода спасателей им хватит кислорода. Шахта принадлежит компании «Уралкалий».
Комментарии1
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:53
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