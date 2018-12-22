Богатейшие люди мира за минувший год потеряли более полутриллиона долларов

Впрочем, состояние некоторых российских миллиардеров только выросло.

Состояния 500 богатейших людей из рейтинга Bloomberg сократились из-за падения акций их компаний. К снижению рынков в конце года привели торговая война между США и Китаем и опасения по поводу рецессии в Америки. Сильнее всего, по данным агентства «Блумберг», сократилось состояние основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса – на 53 миллиарда долларов, что превышает рыночную стоимость таких компаний как «Дельта эйрлайнз» и автоконцерн «Форд». Впрочем, Безос с активами на 115 миллиардов долларов все равно остается самым богатым человеком на планете. Серьезный убыток понес и основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг – из-за скандалов с утечками данных предприниматель потерял за год 23 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается почти в 50 миллиардов. Сообщается, что российские миллиардеры жили лучше. Так, например капиталы Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко и Вагита Алекперова в совокупности прибавили 9 миллиардов долларов.

Однако Олег Дерипаска из-за санкций потерял больше пяти миллиардов долларов.