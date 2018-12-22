Богатейшие люди мира за минувший год потеряли более полутриллиона долларов
Впрочем, состояние некоторых российских миллиардеров только выросло.
Состояния 500 богатейших людей из рейтинга Bloomberg сократились из-за падения акций их компаний. К снижению рынков в конце года привели торговая война между США и Китаем и опасения по поводу рецессии в Америки. Сильнее всего, по данным агентства «Блумберг», сократилось состояние основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса – на 53 миллиарда долларов, что превышает рыночную стоимость таких компаний как «Дельта эйрлайнз» и автоконцерн «Форд». Впрочем, Безос с активами на 115 миллиардов долларов все равно остается самым богатым человеком на планете. Серьезный убыток понес и основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг – из-за скандалов с утечками данных предприниматель потерял за год 23 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается почти в 50 миллиардов. Сообщается, что российские миллиардеры жили лучше. Так, например капиталы Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко и Вагита Алекперова в совокупности прибавили 9 миллиардов долларов.
Однако Олег Дерипаска из-за санкций потерял больше пяти миллиардов долларов.
Комментарии9
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tanyaya 22 декабря 2018 | 14:20
Это они ещё не знают, сколько потерял на секретных счетах и секретных виолончелях секретный мистер Путин! А там, наверно, набежало ещё столько же.
mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 14:09
Потери российских эффективных менеджеров от бизнеса будут компенсированы за счёт народонаселения.
viteck 22 декабря 2018 | 14:15
Ща разрыдаюсь...☺
sofist22 22 декабря 2018 | 14:17
Как говорил Семён Семёнович Горбунков - Ребята, на их месте должен быть я!
kamen_12 22 декабря 2018 | 14:17
Богатые потеряли, бедные нашли. Хорошо.
snikkersnepper 22 декабря 2018 | 14:46
kamen_12:
Кто там что потерял? Вы всерьез полагаете, что Безос где-то посеял 50 миллиардов? В маршрутке кошелек забыл...
В реальном (а не нарисованном мире) все эти люди остались при своих (с учетом, разумеется, кто что покупал-продавал). Изменилось то, как нам предлагают оценивать их состояние люди, сделавшие эту оценку источником своего.
А самый смак тут: "...опасения по поводу рецессии в Америки..." На фоне проигноренного Эхом падения ВВП в некоторых "ведущих мировых странах" это прямо как глоток реальности в мире очумевшего пиара.
oneoretwo 22 декабря 2018 | 14:30
...и всего то на всю банду ?... не облезут...
prostotak123 22 декабря 2018 | 14:36
Радость то какая! Из них там никто еще не побирается?