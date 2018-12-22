Девять человек находятся в зоне задымления на шахте «Уралкалия» в Соликамске
Девять человек находятся в зоне задымления на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, горноспасатели пока не могут до них добраться из-за высокой температуры и сильного задымления. ЧП произошло на строящемся стволе рудника. Люди заблокированы на отметки в почти 340 метров. Спасатели не теряют надежд на благополучный исход. Шахтеры оснащены средствами индивидуального спасения, на некоторое время кислорода им должно хватить.
Комментарии1
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