Девять человек находятся в зоне задымления на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, горноспасатели пока не могут до них добраться из-за высокой температуры и сильного задымления. ЧП произошло на строящемся стволе рудника. Люди заблокированы на отметки в почти 340 метров. Спасатели не теряют надежд на благополучный исход. Шахтеры оснащены средствами индивидуального спасения, на некоторое время кислорода им должно хватить.