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Эксклюзив Эха 14:00, 22 декабря 2018

На Сахалине полторы тысячи человек вышли на митинг против передачи части Курильских островов Японии

На Сахалине полторы тысячи человек вышли на митинг против передачи части Курильских островов Японии. Главный лозунг акции – «Курилы наши!», но на повестке были и другие вопросы, — сказал «Эху» первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

По словам Ашихмина, акция прошла без задержаний. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Комментарии

21

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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:06


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jurmak 22 декабря 2018 | 14:08

Это от обиды, что их японцы к себе не хотят

varigor 22 декабря 2018 | 14:47

jurmak: К японцам хочешь? Ну и вали, никто тебя не держит. А других с собой не равняй.
Хорошо, что в России таких как ты мало и ещё меньше.

zztop1960 22 декабря 2018 | 14:11

Меняем Курилы на Крым , Крым Украине , Курилы России !

hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 14:24

zztop1960: Украине только шляпу на воротник предложить можем ,ну что бы грязная шея не потела ! )))))

kamen_12 22 декабря 2018 | 14:38

zztop1960: Территории не меняют и дают, их берут.

varigor 22 декабря 2018 | 14:44

zztop1960: "Меняем Курилы на Крым, Крым Украине"
Что за чушь? Хрена вам с кучей фиг.

payalnick 22 декабря 2018 | 14:21

Тогда жителям Курил надо выйти на митинг :"Возьмите и Сахалин !"
А то конечно, нечестно получается. Сахалинцам обидно

varigor 22 декабря 2018 | 14:42

payalnick: Тебя в России никто не держит. А на сахалинцев не клевещи. Не равняй их по себе.

zztop1960 22 декабря 2018 | 14:27

Россия. Магадан https://www.google.ru/maps/@59.5852023,150.8316151,3a,75y,252.67h,83.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1swGYHTgNVc50i1NopmKujBA!2e0!7i13312!8i6656
Аляска. США https://www.google.ru/maps/@61.2096835,-149.9105486,3a,75y,307.72h,85.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1snpSi6D7PoIPyKXROk4PArA!2e0!7i13312!8i6656

curious69_ 22 декабря 2018 | 14:28

Безумны коммуняки в своём репертуаре.

varigor 22 декабря 2018 | 14:38

curious69_: Безумны коммуняки...
=======
В смысле, не хотят сдаваться иноземным господам подобно таким как вы?

zonda_3 22 декабря 2018 | 15:09

varigor:

Ты по жизни такой ущербный или только на форуме из себя кретиноида корчишь? И вообще, сколько тебе лет, коммуняка? Мамка давно тебе компьютер купила?

pepetz 22 декабря 2018 | 14:32

Этим дуракам надо быстрее продавать свои
квартиры за билет до Токио и срочно плыть на
Кунашир строить шалаши.

varigor 22 декабря 2018 | 14:40

pepetz: Ты, дурак, не суди о других по себе. Несёшь бред из психушки.

blindpew_33 22 декабря 2018 | 15:06

varigor: чой-то ты сегодня раздухарился, красножопый. Всех тут посылаешь, обзываешь.
Не хочешь прогуляться в Приморье вместе со своими ссыкливыми вождями, побороться за отнятую победу? Или вы храбрецы только там, где высочайше разрешено, а в остальных случаях языки быстренько в задницы прячете?

cromwel 22 декабря 2018 | 14:40

а что уже курилы отдают?

kirill_zindermann 22 декабря 2018 | 14:44

Проснулись, уже вся Раха давно продана вместе с населением...

varigor 22 декабря 2018 | 14:58

kirill_zindermann: уже вся Раха продана вместе с населеним
===================
Не путай Россию с Украиной. Если бы нашу страну тоже продали, то не было бы санкций, информационной войны с клеветой и Путин ездил бы в госдеп на поклон как Порошенко. Не дождётесь.

polikarpich 22 декабря 2018 | 15:08

varigor: Так не одним же Штатам можно загнать Расеюшку? Вот Путин и заложил её, как в ломбарде, за хорошее к себе лично отношение.
Кому? Когда от Байкала останется грязная лужица и от тайги - небольшая рощица, тогда поймёшь, кому.

don_ballon 22 декабря 2018 | 15:05

Если Путин надумает вернуть Курилы, так вернёт, никого не спросит. Если уж ПВ поднял практически безропотно, хотя, это касалось всех и каждого, то по скалам в холодном море никто не всплакнёт. Митинг на Сахалине-начало артподготовки типа "Я бы и рад вернуть вам Курилы, да избиратели мои против".
Курил никто не передаст и не потому, что народу это кисло или "туда придёт НАТО", а потому, что японцы быстро сделают из островов витрину, глядя на которую у россиян слюнки закапают. "Два мира-два Шапиро" убедительнее ТВ.

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