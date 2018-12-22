На Сахалине полторы тысячи человек вышли на митинг против передачи части Курильских островов Японии
На Сахалине полторы тысячи человек вышли на митинг против передачи части Курильских островов Японии. Главный лозунг акции – «Курилы наши!», но на повестке были и другие вопросы, — сказал «Эху» первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.
По словам Ашихмина, акция прошла без задержаний. Полиция в происходящее не вмешивалась.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
jurmak 22 декабря 2018 | 14:08
Это от обиды, что их японцы к себе не хотят
varigor 22 декабря 2018 | 14:47
jurmak: К японцам хочешь? Ну и вали, никто тебя не держит. А других с собой не равняй.
Хорошо, что в России таких как ты мало и ещё меньше.
zztop1960 22 декабря 2018 | 14:11
Меняем Курилы на Крым , Крым Украине , Курилы России !
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 14:24
zztop1960: Украине только шляпу на воротник предложить можем ,ну что бы грязная шея не потела ! )))))
kamen_12 22 декабря 2018 | 14:38
zztop1960: Территории не меняют и дают, их берут.
varigor 22 декабря 2018 | 14:44
zztop1960: "Меняем Курилы на Крым, Крым Украине"
Что за чушь? Хрена вам с кучей фиг.
payalnick 22 декабря 2018 | 14:21
Тогда жителям Курил надо выйти на митинг :"Возьмите и Сахалин !"
А то конечно, нечестно получается. Сахалинцам обидно
varigor 22 декабря 2018 | 14:42
payalnick: Тебя в России никто не держит. А на сахалинцев не клевещи. Не равняй их по себе.
zztop1960 22 декабря 2018 | 14:27
Россия. Магадан https://www.google.ru/maps/@59.5852023,150.8316151,3a,75y,252.67h,83.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1swGYHTgNVc50i1NopmKujBA!2e0!7i13312!8i6656
Аляска. США https://www.google.ru/maps/@61.2096835,-149.9105486,3a,75y,307.72h,85.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1snpSi6D7PoIPyKXROk4PArA!2e0!7i13312!8i6656
curious69_ 22 декабря 2018 | 14:28
Безумны коммуняки в своём репертуаре.
varigor 22 декабря 2018 | 14:38
curious69_: Безумны коммуняки...
=======
В смысле, не хотят сдаваться иноземным господам подобно таким как вы?
zonda_3 22 декабря 2018 | 15:09
varigor:
Ты по жизни такой ущербный или только на форуме из себя кретиноида корчишь? И вообще, сколько тебе лет, коммуняка? Мамка давно тебе компьютер купила?
pepetz 22 декабря 2018 | 14:32
Этим дуракам надо быстрее продавать свои
квартиры за билет до Токио и срочно плыть на
Кунашир строить шалаши.
varigor 22 декабря 2018 | 14:40
pepetz: Ты, дурак, не суди о других по себе. Несёшь бред из психушки.
blindpew_33 22 декабря 2018 | 15:06
varigor: чой-то ты сегодня раздухарился, красножопый. Всех тут посылаешь, обзываешь.
Не хочешь прогуляться в Приморье вместе со своими ссыкливыми вождями, побороться за отнятую победу? Или вы храбрецы только там, где высочайше разрешено, а в остальных случаях языки быстренько в задницы прячете?
cromwel 22 декабря 2018 | 14:40
а что уже курилы отдают?
kirill_zindermann 22 декабря 2018 | 14:44
Проснулись, уже вся Раха давно продана вместе с населением...
varigor 22 декабря 2018 | 14:58
kirill_zindermann: уже вся Раха продана вместе с населеним
===================
Не путай Россию с Украиной. Если бы нашу страну тоже продали, то не было бы санкций, информационной войны с клеветой и Путин ездил бы в госдеп на поклон как Порошенко. Не дождётесь.
polikarpich 22 декабря 2018 | 15:08
varigor: Так не одним же Штатам можно загнать Расеюшку? Вот Путин и заложил её, как в ломбарде, за хорошее к себе лично отношение.
Кому? Когда от Байкала останется грязная лужица и от тайги - небольшая рощица, тогда поймёшь, кому.
don_ballon 22 декабря 2018 | 15:05
Если Путин надумает вернуть Курилы, так вернёт, никого не спросит. Если уж ПВ поднял практически безропотно, хотя, это касалось всех и каждого, то по скалам в холодном море никто не всплакнёт. Митинг на Сахалине-начало артподготовки типа "Я бы и рад вернуть вам Курилы, да избиратели мои против".
Курил никто не передаст и не потому, что народу это кисло или "туда придёт НАТО", а потому, что японцы быстро сделают из островов витрину, глядя на которую у россиян слюнки закапают. "Два мира-два Шапиро" убедительнее ТВ.