На Сахалине полторы тысячи человек вышли на митинг против передачи части Курильских островов Японии. Главный лозунг акции – «Курилы наши!», но на повестке были и другие вопросы, — сказал «Эху» первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

По словам Ашихмина, акция прошла без задержаний. Полиция в происходящее не вмешивалась.