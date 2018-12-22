Сотни сторонников так называемых «желтых жилетов» проводят манифестации в центре Парижа. Они скандируют «Макрона в отставку!». Ранее протестующие говорили о планах впервые собраться в другом французском городе, Версале. Однако, как передает телеканал ВFМ, этот призыв мог быть лишь спланированной ловушкой для полиции и журналистов, так как там на улицы вышло всего несколько десятков человек.

Манифестации проходят во Франции с середины ноября. «Желтые жилеты» протестуют из-за роста цен и увеличения налогов.