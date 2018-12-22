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14:00, 22 декабря 2018

Сотни сторонников так называемых «желтых жилетов» проводят манифестации в центре Парижа

Сотни сторонников так называемых «желтых жилетов» проводят манифестации в центре Парижа. Они скандируют «Макрона в отставку!». Ранее протестующие говорили о планах впервые собраться в другом французском городе, Версале. Однако, как передает телеканал ВFМ, этот призыв мог быть лишь спланированной ловушкой для полиции и журналистов, так как там на улицы вышло всего несколько десятков человек.

Манифестации проходят во Франции с середины ноября. «Желтые жилеты» протестуют из-за роста цен и увеличения налогов.

Комментарии

4

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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:06


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








pravdatut 22 декабря 2018 | 14:19

Липен обанкротится. Плакали денежки росиян.

varigor 22 декабря 2018 | 15:07

pravdatut: Долой капитализм! Французам пора понять что смена во власти одних буржуев на других простому народу шило на мыло.

kamen_12 22 декабря 2018 | 14:20

Он нам не царь!

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