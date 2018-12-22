Сотни сторонников так называемых «желтых жилетов» проводят манифестации в центре Парижа
Сотни сторонников так называемых «желтых жилетов» проводят манифестации в центре Парижа. Они скандируют «Макрона в отставку!». Ранее протестующие говорили о планах впервые собраться в другом французском городе, Версале. Однако, как передает телеканал ВFМ, этот призыв мог быть лишь спланированной ловушкой для полиции и журналистов, так как там на улицы вышло всего несколько десятков человек.
Манифестации проходят во Франции с середины ноября. «Желтые жилеты» протестуют из-за роста цен и увеличения налогов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pravdatut 22 декабря 2018 | 14:19
Липен обанкротится. Плакали денежки росиян.
varigor 22 декабря 2018 | 15:07
pravdatut: Долой капитализм! Французам пора понять что смена во власти одних буржуев на других простому народу шило на мыло.
kamen_12 22 декабря 2018 | 14:20
Он нам не царь!