Дональд Трамп призвал американских законодателей поскорее прийти к компромиссу по вопросу бюджета
Дональд Трамп призвал американских законодателей поскорее прийти к компромиссу по вопросу бюджета. Из-за разногласий в Конгрессе главный финансовый документ страны на следующий год не был принят, и правительство частично приостановило свою работу. Трамп выразил надежду, что в итоге удастся договориться. Перевод телеканала РБК.
Камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на мексиканской границе. После того, как демократы пригрозили заблокировать инициативу. Верхняя палата разошлась, вовсе не проголосовав.
Комментарии5
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 14:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 22 декабря 2018 | 14:37
vitaly_ms22: Радует, как многие россияне переживают за США. Оно и понятно. Кто же ещё раз будет помогать жителям России, после того как россияне в очередной раз приведут свою страну к полной катастрофе.. ?
Как в 1891-1892 когда в Российской империи бушевал в Черноземье и Среднем Поволжье голод и эпидемия, а США организовали гуманитарную помощь России в рамках проекта “Famine Fleet” (“флот голода”) и спасали голодающие российские деревни и города.. Русским царям же не до этого было.. Им на своих холопов всегда наплевать было.
А если вспомнить начало ХХ века, а точнее, такой эпизод как голод в Поволжье (1921-1922), спровоцированный неумелой экономической политикой советской власти (а когда она была умелая?) и унесший по самым скромным подсчетам 5 миллионов жизней! Именно тогда «Американская администрация помощи» помогла голодающим продуктами питания и всем необходимым. АРА опекалась и кормила 6 млн. 99 тыс. 574 человек, американское общество квакеров — 265 тыс. В июле 1922 г. пищу в столовых АРА и паек кукурузы получали 8,8 млн чел., а в августе 10,3 млн.
В годы Второй мировой войны США Ленд-Лизом спасли разгромленный Гитлером СССР.
При крахе СССР спасали гуманитаркой голодных советских граждан..
consultant13 22 декабря 2018 | 14:14
Если Трамп прекратит работу, то США будет только лучше.
ХОТЯ И С НИМ ИМ ВПОЛНЕ НЕПЛОХО.
ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА.
oo0oo 22 декабря 2018 | 14:30
А что, Дональд, давай-ка - как ваш Ельцын по нашему Белому дому в 1993-ем - по Конгрессу из танков) Верю в тебя, дружище, верной дорогой ведешь Америку!)
consultant13 22 декабря 2018 | 14:41
oo0oo: Я же говорил, что все поклонники параноика и педофила-садиста Сралина сами параноики, которые живут в собственном мире.
Ты это подтвердил.
В реальном мире приказ президента США о стрельбе по Конгрессу никогда не будет выполнен.
Это же не Россия, в которой расстреливать своих парламентариев это одна из духовных скреп.
А в США президента после такого приказа сместят и отправят на лечение.
Кстати паранойя часто следствие комплекса неполноценности и связана с перенесенным в детстве насилием.
Папа Сталина был алкоголиком и его регулярно бил, если не чего похуже делал. Вот сухоруким Сталин стал.
Сталин в 11 лет на папаню с ножом кидался.
Понятно что из него вырос очень ущемленный человек.