Дональд Трамп призвал американских законодателей поскорее прийти к компромиссу по вопросу бюджета. Из-за разногласий в Конгрессе главный финансовый документ страны на следующий год не был принят, и правительство частично приостановило свою работу. Трамп выразил надежду, что в итоге удастся договориться. Перевод телеканала РБК.

Камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на мексиканской границе. После того, как демократы пригрозили заблокировать инициативу. Верхняя палата разошлась, вовсе не проголосовав.