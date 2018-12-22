Роскосмос готовится к четвертому пуску с космодрома «Восточный»
Роскосмос готовится к четвертому пуску с космодрома «Восточный». Об этом Интерфаксу сказали в самой госкорпорации.
Старт запланирован на конец декабря. Ракета-носитель «Союз» должна доставить на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Комментарии8
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danko1 22 декабря 2018 | 13:40
Хорошо, что без людей запуск.
Железо не так жалко.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:48
danko1:
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kamen_12 22 декабря 2018 | 14:08
danko1: У тебя проблемы с Путиным или в целом с Россией?
snikkersnepper 22 декабря 2018 | 14:37
kamen_12:
У нее проблемы с головой.
sim202_ 22 декабря 2018 | 13:47
Святую воду подвезли?
cattt 22 декабря 2018 | 13:52
sim202_: Святая вода хуже "царской водки" от нее все "корабли" падают.
danko1 22 декабря 2018 | 13:55
cattt: Наверное, кадилом дырку и проделали.
gluhoy2250 22 декабря 2018 | 14:11
danko1: Душечка, закрой поддувало!