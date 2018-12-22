Роскосмос готовится к четвертому пуску с космодрома «Восточный». Об этом Интерфаксу сказали в самой госкорпорации.

Старт запланирован на конец декабря. Ракета-носитель «Союз» должна доставить на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций.