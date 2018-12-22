Свердловскую чиновницу, известную фразой «государство не просило вас рожать», исключили из очереди на получение жилищной субсидии. Как пишет Комсомольская правда, Ольга Глацких пыталась получить субсидию на приобретение квартиры. Сначала документ ей подписали, но позже из очереди исключили.

Скандальное высказывание чиновница допустила в ноябре на встрече с общественниками. После этого она на время была отстранена от занимаемой должности.