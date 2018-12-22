Чиновницу, известную фразой «государство не просило вас рожать», исключили из очереди на получение жилищной субсидии
Свердловскую чиновницу, известную фразой «государство не просило вас рожать», исключили из очереди на получение жилищной субсидии. Как пишет Комсомольская правда, Ольга Глацких пыталась получить субсидию на приобретение квартиры. Сначала документ ей подписали, но позже из очереди исключили.
Скандальное высказывание чиновница допустила в ноябре на встрече с общественниками. После этого она на время была отстранена от занимаемой должности.
Комментарии9
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danko1 22 декабря 2018 | 13:38
Дадут потом квартиру бесплатно.
У чиновников, начиная с Кремля, принято многократно квартиры и участки бесплатно получать, для детей и всех родственников.
romantik56 22 декабря 2018 | 13:44
danko1: То же самое будет, чтО и несколько дней назад, когда галдёж был о каком-то выкидывании с работы. А потом вновь "приняли"...
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
consultant13 22 декабря 2018 | 14:10
romantik56: romantik56:Она вообще-то мультимиллионерша, какие еще субсидии?
согласно налоговой декларации , она является владелицей трех квартир (либо долей в них), двух автомобилей, гаража, двух земельных участков площадью 533 и 900 кв. м. Однако недвижимость Глацких зарегистрирована в других регионах
encopresis 22 декабря 2018 | 13:53
danko1: Они это заслужили, грабя народ. Любое государство этим занято в той или иной мере. В России, как во всём, несравнимо большие масштабы. Западные чиновники о таком только мечтают в сладких снах, когда им удаётся заныкать бюджетных денег на ресторан или поездку с любовницей в Полинезию.
Сборщики налогов в Древнем Египте тоже жили лучше крестьян и строителей пирамид.
beatloman_ramenskoe 22 декабря 2018 | 13:55
Наверное,ей уже дали вне очереди!
shmuel63 22 декабря 2018 | 14:00
Очередь на получение субсидии для чиновника? Не льготного кредита даже, а субсидии? Что за бред? Из каких денег субсидия?
sadda 22 декабря 2018 | 14:10
А сколько таких глацких спокойненько получают эти субсидии. И эта если бы не засветилась получила бы без проблем. Путинская стабильность.
kirill_zindermann 22 декабря 2018 | 14:42
В ютубе можно найти много откровенного видео как эта гимнастка прорубала себе путь своей пиндой. Как она голая снималась в порно роликах, раздел - гимнастки. Теперь вот чиновница! Бедняжка, лишилась 4-5 тыс. руб. на субсидию, она же малоимущая у неё зп всего то 300 тысяч.