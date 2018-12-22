Исполняющим обязанности мэра Владивостока назначен Олег Гуменюк
Об этом сообщается на сайте администрации города. Ранее он занимал должность руководителя хозяйственного управления в Приморском крае.
Предыдущий глава, Виталий Веркеенко подал в отставку еще в октябре. Он объяснил свое решение сложившейся системой отношений между муниципалитетом, краем и федеральной властью. Перед своим уходом он призвал депутатов перейти к прямым выборам главы города и добиться для Владивостока статуса города федерального значения.
Комментарии1
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