По меньшей мере, 15 человек стали жертвами взрывов в столице Сомали
Двойной теракт произошел у Национального театра в Могадишо. Бомбы были заложены в автомобиле. Ответственность за нападение на себя уже взяла одна из радикальных группировок. Их целью был пропускной пункт президентского дворца, расположенный близ театра. Полиция ведет расследование.
Комментарии1
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