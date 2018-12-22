По меньшей мере, 15 человек стали жертвами взрывов в столице Сомали

Двойной теракт произошел у Национального театра в Могадишо. Бомбы были заложены в автомобиле. Ответственность за нападение на себя уже взяла одна из радикальных группировок. Их целью был пропускной пункт президентского дворца, расположенный близ театра. Полиция ведет расследование.