На юге Франции водитель погиб в ходе демонстрации так называемых «желтых жилетов»...

Он врезался в грузовик, которым протестующие перекрыли дорогу. Эта смерть стала десятой за все время массовых беспорядков, которые продолжаются с середины ноября, несмотря на то, что правительство уже пошло на уступки протестующим.

Анонсированный недавно пакет мер, призванный улучшить социально-экономическое положение наименее благополучных групп населения, включает в себя в том числе и отмену нового топливного налога, который ранее и стал поводом для демонстраций. Однако с тех пор «желтые жилеты» успели добавить к своим требованиям новые.