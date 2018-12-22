На юге Франции водитель погиб в ходе демонстрации так называемых «желтых жилетов»
Он врезался в грузовик, которым протестующие перекрыли дорогу. Эта смерть стала десятой за все время массовых беспорядков, которые продолжаются с середины ноября, несмотря на то, что правительство уже пошло на уступки протестующим.
Анонсированный недавно пакет мер, призванный улучшить социально-экономическое положение наименее благополучных групп населения, включает в себя в том числе и отмену нового топливного налога, который ранее и стал поводом для демонстраций. Однако с тех пор «желтые жилеты» успели добавить к своим требованиям новые.
Комментарии2
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pattrick1 22 декабря 2018 | 13:46
На юге Франции водитель погиб в ходе демонстрации так называемых «желтых жилетов»...
Жалко что это не А.Навальный, Г.Гудков или С.Тютюкинс.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:50
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