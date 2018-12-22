Вашингтон выделит Киеву дополнительно 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе...

Эти средства, как полагают в Госдепе, украинские власти потратят на финансирование армии, а конкретно – военно-морских сил. США в очередной раз призвали Россию вернуть захваченные корабли и задержанных моряков.

Помощь Киеву в области обороны также планируют увеличить Великобритания и Литва.

Инцидент, о котором идет речь, случился к концу ноября. Пограничники обстреляли три украинских корабля, направлявшихся в Керченский пролив. Их экипажи обвиняются в провокации и нарушении границы.