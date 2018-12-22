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13:30, 22 декабря 2018

Вашингтон выделит Киеву дополнительно 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе

Эти средства, как полагают в Госдепе, украинские власти потратят на финансирование армии, а конкретно – военно-морских сил. США в очередной раз призвали Россию вернуть захваченные корабли и задержанных моряков.

Помощь Киеву в области обороны также планируют увеличить Великобритания и Литва.

Инцидент, о котором идет речь, случился к концу ноября. Пограничники обстреляли три украинских корабля, направлявшихся в Керченский пролив. Их экипажи обвиняются в провокации и нарушении границы.

Комментарии

34

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detul 22 декабря 2018 | 13:34

Хорошо, что дают деньгами. У украинских властей уже огромный опыт расходования привлеченных таким образом средств.

kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 13:39

вальцман себе ещё один катер для прогулок купит...укрепление будет офигенное...для вальцмана...

pit_heap 22 декабря 2018 | 13:47

kapitonovih_37: беспилотник с листовками "слава украине" упал возле наркодиспансера в Крыму.
Символично.

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:50


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








alex_d 22 декабря 2018 | 13:40

detul: да ладно! ни до какой украины эти деньги не дойдут. все распилят в сша, как и раньше: половина уйдет на консультантов, а на вторую продадут какие-нибудь списанные корыта, на доставку которых у украины нет денег, и они будут ржаветь у американского причала и дальше.

pattrick1 22 декабря 2018 | 13:42

Вашингтон выделит Киеву дополнительно 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе...

На со са ла, ла-ла-ла-ла-ла.
На со са ла, ла-ла-ла-ла...

haldey 22 декабря 2018 | 13:45

pattrick1: Каждый выполненный заказ должен быть оплачен))) Или это еще и предоплата за следующий заказ?)))
Прости господи, как дешево "танцуют" украину((( Что ж вы ноги-то раздвигаете, танцовщицы?

cattt 22 декабря 2018 | 13:50

alex_Деньги пойдут на уничтожение рашистов и это есть хорошо!

parasuk_ 22 декабря 2018 | 13:55

cattt: или на написание новой украинской библии. Там парубий недавно анонсировал :)

polikarpich 22 декабря 2018 | 14:01

parasuk_: А новую расейскую уже написали?

"И рванул Иисус на груди рубаху, возрыдал пьяными слезами, возопил дурным голосом:
- Б.. буду, на ..., всех порву, с...ки, е...ь, за нашу Русь Святую!!! Умоются пиндосы, твари, с...ки, кровавыми слезами!!! Бомбить всех на ...й, в ядерный пепел, ...ть!!!
... "

parasuk_ 22 декабря 2018 | 14:06

polikarpich: Вот вы смеетесь, а зря :)
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал украинцев принять участие в акции Всеукраинского переписывания Библии
http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/top_news/166158.html?fbclid=IwAR3HwkNuooYUlWLPM2m06U9WFE2bU6go3Y6vuZ-OgavsYqPCoyt0MkKCZrE
Чем-то напоминает т.н. возвращение имен. Я всегда говорил, что укронацисткие свинтусы и российские либерашки мыслят параллельно. И хозяин у них один

polikarpich 22 декабря 2018 | 14:11

parasuk_: Это рукописная перепись Библии. И что? Что здесь особенного? Обычная символическая акция. Берёшь текст и переписываешь.

parasuk_ 22 декабря 2018 | 14:36

polikarpich: Под это дело выделяется серьезное финансирование. Как в свое время на т.н. народный фрегат. Кстати, фрегата так и нет и кто собранные деньги скомуниздил до сих пор не знают. Получилось как с общаком т.н. координационного совета оппозиции в России

hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 13:57

cattt: Да ладно ,дважды котлованская потешная армия петьки автофекального , умудрится попасть и в котел на море ! Хохлы это раковая опухоль человечества ,и то что Россия избавляет мир от них ,в будующем будут говорить спасибо !)))

polikarpich 22 декабря 2018 | 14:07

hohlomor_ce_garno: Путину персонально тоже скажут спасибо, наверное. Он всеми ему доступными способами избавляет потихоньку мир от лишнехромосомных мутантов, коих имеется аж 86%!

cattt 22 декабря 2018 | 14:33

hohlomor_ce_garno: Про хохлов не слыхал, а вот от Рашки все сторонятся, 40% жители которой имеют лишь дырку в полу из-зо всех удобств.

parasuk_ 22 декабря 2018 | 14:39

cattt: Про хохлов не слышать, в обонять надо. А что вы хотели, раз хохолбаши сказал прощевай и отменил туземцам горячую воду как пережиток русской оккупации, то теперь и слепой узнает украинца за 3 метра по запаху

hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 13:35

а конкретно – военно-морских сил…
А шо , такие есть НА укроины !? ))))

sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 13:39

Администрация железных дорог Украины (АО «Укроканализация») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены. Прежде всего это детали российского производства. Даёшь больше ночных горшков украинской железной дороге

kottigr1 22 декабря 2018 | 14:17

sisyin_gandonich: Госкорпорация Роскосмос обнародовала отчет о своей деятельности за 2017 год, в котором говорится о проблемах с достижением целевых показателей и их причинах. Согласно плану, доля российского экспорта ракетно-космической техники по итогам 2017 года должна была составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил лишь 8,5%. Причинами этого провала в отчете названы санкции, падение курса рубля, а также выход на рынок пусковых услуг частных американских компаний с демпинговыми ценами запусков, которым помогает государство. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX Илона Маска. Неудачи объясняются и тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя, что привело к переносу пусков на 2018 год.

О как ! В космическом лузерстве путинской РФ виноваты проклятые "пиндосы", "рука Запада" и хохлы.. !

echo_shar 22 декабря 2018 | 13:39

Петя потратит деньги на выбора! )))

parasuk_ 22 декабря 2018 | 13:46

Зря. Скоро хохолики еще 3 корабля пошлют. Потом будут стоять под дверью битые и с ожиданием следующих 10 миллионов в своих поросячьих глазенках :)

polikarpich 22 декабря 2018 | 13:55

parasuk_: Я так понимаю, что все вот эти приколисты, что тут набежали демонстрировать своё типа остроумие - граждане Украины? Иначе никак не объяснить столь бурную и скоростную реакцию на эту новость.
Переживают за свою страну все эти Парасюки, Патрики, Гандонычи, Халдеи, Капитонычи... Настоящие оппозиционеры, даже революционэры, я бы сказал.

parasuk_ 22 декабря 2018 | 14:00

polikarpich: Патриоты-антифашисты и борцы с пособниками укронацистского режима в России

kottigr1 22 декабря 2018 | 14:19

parasuk_: "При нацистском режиме Гитлера свидетели Иеговы подвергались широкомасштабным преследованиям в Германии. Их деятельность была запрещена, а верующих ссылали в лагеря смерти."

"В путинской России участников организации «Свидетели Иеговы» подвергаются различным преследованиям. Их штрафуют за проведение встреч и богослужений. На членов общин заводят уголовные дела за организацию экстремистской деятельности по статье 282.2 УК."

Схожесть не улавливаешь ?

parasuk_ 22 декабря 2018 | 14:31

kottigr1: Абсолютно никакой схожести. Сектантов никто не любит. А вот принцип одна орда, один хохолбаши, одно пцу это калька с немецкого Ein Volk, ein Reich, ein Führer

kottigr1 22 декабря 2018 | 14:42

parasuk_: Намекаете на ..
"Путин - это Россия ! Есть Путин - живет Россия. Нет Путина - она мертва."...

(комментарий скрыт)

eremenko_evgeny 22 декабря 2018 | 13:50

Это чисто политический жест, все это понимают - у в РФ, и в Ураине, и в США. Новый катерок типа Гюрза стоит более 20 млн $. Пожалуй на эти деньги можно будет только доставить подаренные бу катера из США...

beliy_negr 22 декабря 2018 | 14:01

Дали 10 миллионов (кстати - мизер), дойдет один. Девять по дороге потеряются.

vladislav 22 декабря 2018 | 14:11

Портянки на марше! Вам сегодня вдвойне что ли платят?

lohhersonskii 22 декабря 2018 | 14:11



Эти средства, как полагают в Госдепе, украинские власти потратят на финансирование армии, а конкретно – военно-морских сил.
=====================================================я
Смешно читать: "...как полагают в Госдепе..." . Наивные люди. При той коррупции, что у нас в Украине, из этих средств для военно-морских сил достанется пшик.


(комментарий скрыт)

detul 22 декабря 2018 | 14:13

Может быть это аванс за работы по прокладке канала из Персидского залива Черное море?

komandarm___1968 22 декабря 2018 | 14:22

Спасжилеты нормальные купят...)

pna 22 декабря 2018 | 14:31

Теперь все окончательно стало ясно. Американцы заказали Порошенко провокацию в Керченском проливе. А теперь оплатили заказ.,

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