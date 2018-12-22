Фильм с участием актера Джона Траволты назван худшим, по итогам этого года. Рейтинг составили эксперты журнала The Hollywood Reporter. По мнению кинокритиков, криминальная драма «Кодекс Готти» в некоторых моментах вызывает смех, а в других – просто нагоняет скуку. Второе место в списке заняла картина «Робин Гуд: Начало». Эксперты говорят, что она настолько плоха, что создатели должны публично покаяться. На третьей строчке рейтинга оказалась лента «50 оттенков свободы».