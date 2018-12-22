Более 30-ти рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах к этому часу. В Домодедове сбои в расписании связаны с обработкой самолетов противообледенительным реагентом, сказал «Эху» пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.

Власов добавил, что всего за сутки аэропорт выпустил и принял около пятисот рейсов.