Более 30-ти рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах к этому часу
Более 30-ти рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах к этому часу. В Домодедове сбои в расписании связаны с обработкой самолетов противообледенительным реагентом, сказал «Эху» пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.
Власов добавил, что всего за сутки аэропорт выпустил и принял около пятисот рейсов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.