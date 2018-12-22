Британская полиция задержала двух подозреваемых в запуске дронов над лондонским аэропортом Гатвик
Работа авиаузла из-за беспилотников была парализована в течение нескольких дней.
Подозреваемые были задержаны в графстве Сассекс накануне вечером, передает телеканал BBC. Об их личностях пока что ничего не сообщается, кроме того, что это были мужчина и женщина. Тем не менее, полиция продолжает расследование инцидента в аэропорту Гатвик. В ведомстве отмечают, что повысили меры безопасности, чтобы избежать появления новых беспилотников. Кроме того, полиция собирает информацию об атаке, которая началась в среду вечером. Вплоть до пятницы дроны пролетали возле аэропорта Гатвик более 50 раз, сотни авиарейсов были отложены. Те самолеты, что уже направлялись в Гатвик, были вынуждены лететь другие лондонские авиаузлы, а также в Ливерпуль и Манчестер. Некоторые рейсы и вовсе были перенаправлены в Амстердам, Париж и Бордо. В пятницу Гатвик заработал в ограниченном режиме, однако вечером все летное поле вновь было закрыто из-за появления дрона.
Сбой в работе лондонского аэропорта Гатвик затронул более 140 тысяч пассажиров.
Комментарии4
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post_v 22 декабря 2018 | 13:08
неужели Боширов и Петров?
haldey 22 декабря 2018 | 13:19
post_v: А кто же еще, кому еще это надо, ведь это ясно, ясно... Хали ху...ли, это же ГРУ совместно с НКВД, всему прогрессивному человечеству давно известно, "репутация!" + правильное освещение на бубусю)))
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 13:25
...уже известно, что это часть боевой группы ГРУ, руководимые лично кровавым воффкой, в которую входили и известные Петров с Васечкиным травившие англоговноидов супер современным повидлом "новичок". На данном этапе операции проходила опробация доставки повидла "новичок" с помощью дронов непосредственно в ротовые полости англоговноидов.