Британская полиция задержала двух подозреваемых в запуске дронов над лондонским аэропортом Гатвик

Работа авиаузла из-за беспилотников была парализована в течение нескольких дней.

Подозреваемые были задержаны в графстве Сассекс накануне вечером, передает телеканал BBC. Об их личностях пока что ничего не сообщается, кроме того, что это были мужчина и женщина. Тем не менее, полиция продолжает расследование инцидента в аэропорту Гатвик. В ведомстве отмечают, что повысили меры безопасности, чтобы избежать появления новых беспилотников. Кроме того, полиция собирает информацию об атаке, которая началась в среду вечером. Вплоть до пятницы дроны пролетали возле аэропорта Гатвик более 50 раз, сотни авиарейсов были отложены. Те самолеты, что уже направлялись в Гатвик, были вынуждены лететь другие лондонские авиаузлы, а также в Ливерпуль и Манчестер. Некоторые рейсы и вовсе были перенаправлены в Амстердам, Париж и Бордо. В пятницу Гатвик заработал в ограниченном режиме, однако вечером все летное поле вновь было закрыто из-за появления дрона.

Сбой в работе лондонского аэропорта Гатвик затронул более 140 тысяч пассажиров.