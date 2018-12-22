На Ленинградской АЭС после 45-ти лет эксплуатации окончательно остановили блок №1

Как сообщается на сайте Росэнергоатома, реактор был штатно заглушен и отключён от единой энергосистемы. В соответствии с законом, остановленный блок считается рабочим до момента удаления топлива. Оно, ориентировочно, кончится к 2023 году. Еще через два года АЭС планируется полностью закрыть. Ее должна заменить новая АЭС-2, первый энергоблок которой начал подачу тока в марте.