На Ленинградской АЭС после 45-ти лет эксплуатации окончательно остановили блок №1
Как сообщается на сайте Росэнергоатома, реактор был штатно заглушен и отключён от единой энергосистемы. В соответствии с законом, остановленный блок считается рабочим до момента удаления топлива. Оно, ориентировочно, кончится к 2023 году. Еще через два года АЭС планируется полностью закрыть. Ее должна заменить новая АЭС-2, первый энергоблок которой начал подачу тока в марте.
Комментарии1
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