До конца года власти Петербурга могут отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Если церковь не обратится с официальным заявлением, документ утратит силу.
Если до 30 декабря РПЦ не обратится с официальной заявкой к петербургским властям, то распоряжение о передаче Исаакиевского собора можно признать недействительным. Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова на запрос группы депутатов Законодательного собрания. Более того, в Смольном изданию «Фонтанка.ру» подтвердили – комитет имущественных отношений готовится 31 декабря признать документ утратившим силу. Дело в том, что распоряжение о передаче собора опубликовали ещё два года назад, однако за это время церковь так и не предоставила Смольному официальную заявку. Без неё юридически оформить процесс невозможно.
Между тем, противники передачи собора несколько раз устраивали массовые акции: на них собиралось до трёх тысяч человек. Ряд парламентариев даже собирались вынести решение этого вопроса на референдум, однако в Законодательном собрании отказались рассматривать такую возможность.
В конце 2016 года бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос с Исаакиевским собором решён. Городские власти планировали передать его в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.
Комментарии7
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:10
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danko1 22 декабря 2018 | 13:23
Даже если ненасытный в жадности до злата и недвижимости Гундяев обратится с такой просьбой Собор у этих сатанистов, служащих только власти, а не Богу и людям, надо отобрать.
cimirse37 22 декабря 2018 | 13:12
Да отдайте собор церкви. Надо же как то компенсировать утрату РПЦ недвижимости в Украине.
stopkran1969 22 декабря 2018 | 13:23
cimirse37: лучше гармонями, для поднятия боевого духа
alo0000 22 декабря 2018 | 13:19
Не обратится и сделает из питерских клоунов. Да им не впервой сосули лазером сбивать.
pulalala 22 декабря 2018 | 13:31
Кириловские скрепы валятся одна за другой....
Может все-таки пора Шевкуну?
oldcitizen 22 декабря 2018 | 13:33
Да он никогда церкви и не принадлежал. Службы в нём шли, а собственностью он не являлся. И сейчас службы идут. И чего им ещё надо? Если отменят, то это будет единственное разумное решение за последние годы.