Международная инспекция ВАДА не получила полный доступ к Московской лаборатории. Российские власти не дали извлечь данные допинг-проб, мотивировав это тем, что соответствующее оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с отечественным законодательством. Это может обернуться негативными последствиями для страны, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.

В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.