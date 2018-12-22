Международная инспекция ВАДА не получила полный доступ к Московской лаборатории
Международная инспекция ВАДА не получила полный доступ к Московской лаборатории. Российские власти не дали извлечь данные допинг-проб, мотивировав это тем, что соответствующее оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с отечественным законодательством. Это может обернуться негативными последствиями для страны, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.
В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.
Комментарии4
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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alex949 22 декабря 2018 | 13:29
"Вся многолетняя работа пойдёт насмарку, но если мы до 31 декабря все обязательства, взятые на себя, выполним, то вcё будет нормально», — сказал Ганус
sagen 22 декабря 2018 | 13:31
Я ни секунды не сомневался, что именно так и будет. Ну не могут они выдать пробы, полные допинга. Именно в этом была фишка ВААДа, согласившегося на восстановление России в правах на таких условиях.
Кричать про "нядаказано" это одно, а предъявить пробы спортсменов - это другое и подменить нельзя, нельзя заставить пригожинских "поварят" завтра принести по банке мочи и разлить еще по бутылочкам. Генетика, хоть и девка продажная, но точная.
vachek 22 декабря 2018 | 13:33
Государство разрушило в стране экономику, здравоохранение, образование, науку, культуру, отняло пенсии у стариков. Настала очередь спорта.