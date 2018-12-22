Z Архив новостей новости
5 10 6 366
13:00, 22 декабря 2018

США вновь обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы

С новым заявлением выступил глава нацразведки Соединенных штатов.

Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в конгресс США, которые проходили в ноябре, утверждает директор американской национальной разведки Дэниел Коутс. По его словам, Москва организовала информационную кампанию с целью продвижения своих интересов. Однако России не удалось повлиять на ход и итоги голосования, сказано в заявлении Нацразведки США. В документе отмечается, что не обнаружено признаков изменения результатов и процесса подсчета голосов. Доклад Нацразведки направлен главе государства, документ изучат минюст и министерство внутренней безопасности. Новые претензии относительно вмешательства в выборы адресованы не только России, но также Китаю и Ирану. Предъявленные обвинения могут стать причиной введения очередных санкций, это предусматривает подписанный осенью указ Дональда Трампа. Ограничительные меры включают заморозку активов и запрет на доступ к финансовым учреждениям США.

Россия неоднократно отрицала все обвинения о вмешательстве в выборы в Соединенных штатах.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 13:12

Походу между хохлами и пиндосами идет негласное соревнование в тупизне ! Хомячье как думаете кто выиграет !?)))))

kottigr1 22 декабря 2018 | 13:16

hohlomor_ce_garno: По тупизне Путина вряд ли можно обойти.. Только он умудряется догонять Португалию дыша в затылок КНДР...

kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 13:30

kottigr1: усраина Габон догнать не может...что тут про Португалию говорить...

edyunia 22 декабря 2018 | 13:16

hohlomor_ce_garno: \\как думаете кто выиграет !?)))))\\
Не важно кто выиграет, так как при любых результатах сношать будут Московию и тебя в том числе.

hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 13:27

edyunia: Ну если меня сношают из за хохлов ,то нахера им жить тварям ? Вот скажет Путин что мы все живем плохо из за хохлов и поэтому их надо немножко побомбить , то поверь мне,ВСЯ Россия будет только за !))))

edyunia 22 декабря 2018 | 13:34

hohlomor_ce_garno: \\Ну если меня сношают из за хохлов\\
Привередливый ты, какая тебе разница за что тебя сношают, вчера из-за пиндосов, сегодня из-за хохлов, завтра будут из-за бацьки Луки? Главное не повод, а то что это по любому будет, лечи седалище.

polikarpich 22 декабря 2018 | 13:20

hohlomor_ce_garno: Это так, жалкие любители. Реальный лидер рейтинга - правительство РФ. Вот это настоящие профи!

haldey 22 декабря 2018 | 13:13

Управлять можно только реальными процессами, а СШы, управляя мифами, расточает свои ресурсы, временные, финансовые... Результаты управления будут печальными для амэрыки)))

(комментарий скрыт)

sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 13:30

Национальной разведкой США доказано, что русские кормили американцев говном, но ввиду того, что говно перерабатывается на говно, то в итоге говна в первоначальном виде в говне американцев не было обнаружено. Плохо ищите господа американцы - активнее ковыряйте палками в собственном говне и вам повезёт - обнаружите в своём говне говно чужеродное!

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 516 6 56221 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 291 6 14128 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 145 6 13370 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Будянский врач, Москва

Врачам в России не доплачивают Справедливая зарплата врача в России должна начинаться со 180-200 000 рублей в месяц. Как узнал? Сейчас расскажу…

5 164 6 29598 15.12
Kмосква, врачи, зарплаты, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 154 6 16009 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 193 6 20239 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 257 6 27480 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 73 6 8583 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 73 6 8568 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 206 6 24939 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 249 6 30929 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 154 6 20863 17.12
Блоги

Полицейские из Солсбери рассказали об обнаружении отравленных Скрипалей Мужчина сидел на скамейке неподвижный, глядя куда-то в пространство. Он дышал, но ни на что не отзывался. Нашей первой мыслью было: это наркотики, — пояснил констебль…

5 171 6 64541 15.12
Kвеликобритания, рф, расследования, события
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 55 6 7779 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему Россия — не Китай? Почему Россия — не Китай? Когда приближается годовщина распада Советского Союза, встает вопрос: а можно ли было этого избежать?

5 44 6 6271 20.12
8читать ;смотреть
Kссср, китай, видео, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 75 6 10671 00:04
Kобщество, история, наука, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной Материал появился в The Daily Express

5 38 6 14773
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 160 6 204376 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 154 6 20767 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 383 6 355507 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 76 6 124779 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7497033
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3821145

Сегодня в эфире