США вновь обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы
С новым заявлением выступил глава нацразведки Соединенных штатов.
Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в конгресс США, которые проходили в ноябре, утверждает директор американской национальной разведки Дэниел Коутс. По его словам, Москва организовала информационную кампанию с целью продвижения своих интересов. Однако России не удалось повлиять на ход и итоги голосования, сказано в заявлении Нацразведки США. В документе отмечается, что не обнаружено признаков изменения результатов и процесса подсчета голосов. Доклад Нацразведки направлен главе государства, документ изучат минюст и министерство внутренней безопасности. Новые претензии относительно вмешательства в выборы адресованы не только России, но также Китаю и Ирану. Предъявленные обвинения могут стать причиной введения очередных санкций, это предусматривает подписанный осенью указ Дональда Трампа. Ограничительные меры включают заморозку активов и запрет на доступ к финансовым учреждениям США.
Россия неоднократно отрицала все обвинения о вмешательстве в выборы в Соединенных штатах.
Комментарии10
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 13:12
Походу между хохлами и пиндосами идет негласное соревнование в тупизне ! Хомячье как думаете кто выиграет !?)))))
kottigr1 22 декабря 2018 | 13:16
hohlomor_ce_garno: По тупизне Путина вряд ли можно обойти.. Только он умудряется догонять Португалию дыша в затылок КНДР...
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 13:30
kottigr1: усраина Габон догнать не может...что тут про Португалию говорить...
edyunia 22 декабря 2018 | 13:16
hohlomor_ce_garno: \\как думаете кто выиграет !?)))))\\
Не важно кто выиграет, так как при любых результатах сношать будут Московию и тебя в том числе.
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 13:27
edyunia: Ну если меня сношают из за хохлов ,то нахера им жить тварям ? Вот скажет Путин что мы все живем плохо из за хохлов и поэтому их надо немножко побомбить , то поверь мне,ВСЯ Россия будет только за !))))
edyunia 22 декабря 2018 | 13:34
hohlomor_ce_garno: \\Ну если меня сношают из за хохлов\\
Привередливый ты, какая тебе разница за что тебя сношают, вчера из-за пиндосов, сегодня из-за хохлов, завтра будут из-за бацьки Луки? Главное не повод, а то что это по любому будет, лечи седалище.
polikarpich 22 декабря 2018 | 13:20
hohlomor_ce_garno: Это так, жалкие любители. Реальный лидер рейтинга - правительство РФ. Вот это настоящие профи!
haldey 22 декабря 2018 | 13:13
Управлять можно только реальными процессами, а СШы, управляя мифами, расточает свои ресурсы, временные, финансовые... Результаты управления будут печальными для амэрыки)))
sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 13:30
Национальной разведкой США доказано, что русские кормили американцев говном, но ввиду того, что говно перерабатывается на говно, то в итоге говна в первоначальном виде в говне американцев не было обнаружено. Плохо ищите господа американцы - активнее ковыряйте палками в собственном говне и вам повезёт - обнаружите в своём говне говно чужеродное!