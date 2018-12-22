США вновь обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы

С новым заявлением выступил глава нацразведки Соединенных штатов.

Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в конгресс США, которые проходили в ноябре, утверждает директор американской национальной разведки Дэниел Коутс. По его словам, Москва организовала информационную кампанию с целью продвижения своих интересов. Однако России не удалось повлиять на ход и итоги голосования, сказано в заявлении Нацразведки США. В документе отмечается, что не обнаружено признаков изменения результатов и процесса подсчета голосов. Доклад Нацразведки направлен главе государства, документ изучат минюст и министерство внутренней безопасности. Новые претензии относительно вмешательства в выборы адресованы не только России, но также Китаю и Ирану. Предъявленные обвинения могут стать причиной введения очередных санкций, это предусматривает подписанный осенью указ Дональда Трампа. Ограничительные меры включают заморозку активов и запрет на доступ к финансовым учреждениям США.



Россия неоднократно отрицала все обвинения о вмешательстве в выборы в Соединенных штатах.