В США частично приостановлена работа правительства после того, как Конгрессу не удалось договориться по бюджету

Камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на мексиканской границе. В итоге без средств теперь остается примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за так называемый «шатдаун» на представителей Демократической партии.

Приостановка работы правительства – довольно распространенная практика в США и не вызовет больших финансовых последствий, — сказал «Эху» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Нынешняя приостановка работы правительства в США стала уже третьей за год.

Такого не было последние 40 лет. За год уже третий шатдаун – так одним словом называют в США приостановку работы части федеральных правительственных учреждений из-за того, что Сенат и Палата представителей не смогли утвердить бюджет. В январе камнем преткновения стал вопрос миграции. Но тогда речь шла не о стене на границе с Мексикой, а о гарантиях защиты от депортации нелегальных мигрантов, которые попали в США будучи детьми. Президент Дональд Трамп отменил эту программу, демократы требовали вернуть. Республиканцы рассчитали договориться, но переговоры были прекращены после того, как Трамп на обсуждении в Белом доме вдруг спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты с Гаити и из стран Африки, назвав их «вонючими дырами». В феврале проблема с финансированием повторилась. Но споры о бюджете были недолгими. Январский шатдаун длился три дня, а февральский – всего несколько часов.

Самый долгий был в 2013 году – из-за споров о реформе здравоохранения, которую предложил Барак Обама. 16-дневный шатдаун, по оценкам экспертов, стоил казне около 24 миллиарда долларов.