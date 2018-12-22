Нечаев: Частичная приостановка работы правительства США не вызовет больших финансовых последствий

В полночь с пятницы на субботу (08.00 мск) правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования. Это не вызовет больших финансовых последствий, поскольку такой прием – приостановка работы правительства довольно распространенная практика в США. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Я думаю, что реально никаких не будет последствий. В США это довольно распространенная практика, где многократно уже случались прецеденты, когда Конгресс не утверждал смету расходов правительства, и вообще бюджетные расходы на правительство. И правительство приостанавливало свою деятельность, были драматические моменты, когда это длилось по несколько недель и по паре месяцев. Но тем и хороша рыночная экономика, где вмешательство государства невелико, что она функционирует тогда, когда правительство там не дееспособно», — сказал А.Нечаев.

Переговоры в Конгрессе республиканцев и демократов провалились в результате обсуждения вопроса о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Обсуждение закона о бюджете в Конгрессе продолжится, как ожидается, сегодня и продлится до тех пор, пока законопроект о финансировании не будет утвержден.