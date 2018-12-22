В Вашингтоне мужчина забрался на рождественскую ель у Белого дома

Как передает телеканал NBC, неизвестный штурмовал праздничное дерево в состоянии «эмоционального расстройства». После того как полиция провела с нарушителем переговоры, он слез с пятиметровой ели и был отправлен в больницу для психиатрического обследования. Уточняется, что на самом дереве были повреждены несколько украшений.