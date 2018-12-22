В Вашингтоне мужчина забрался на рождественскую ель у Белого дома
Как передает телеканал NBC, неизвестный штурмовал праздничное дерево в состоянии «эмоционального расстройства». После того как полиция провела с нарушителем переговоры, он слез с пятиметровой ели и был отправлен в больницу для психиатрического обследования. Уточняется, что на самом дереве были повреждены несколько украшений.
Комментарии4
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hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 12:41
Парашенку кто нибудь видел !? Его почерк ,за белкой полез болезный !)))
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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boseal 22 декабря 2018 | 12:42
Интересно, а "рука кремля" здесь не видна?)
parasuk_ 22 декабря 2018 | 13:08
А когда навальнята по фонарям сидят, их либерлидая пресса называет борцами с режимом :)