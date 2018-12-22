В Лондоне задержаны двое подозреваемых в запуске беспилотников в районе местного аэропорта
Их действия в последние несколько дней нарушили работу воздушной гавани Гатвик. По данным BBC полиция произвела аресты накануне вечером. О личностях подозреваемых ничего не сообщается. Расследование продолжается.
Гатвик прекратил работу в среду вечером после появления беспилотников над посадочной полосой. Из-за этого все рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. В четверг воздушная гавань не работала вовсе, а в пятницу открылась в ограниченном режиме. За все это время дроны были замечены у аэропорта более 50 раз. Сбои в работе Гатвика затронули планы 120 тысяч пассажиров.
Комментарии13
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danko_wudra 22 декабря 2018 | 12:34
Надеюсь не Путин опять и не скрепили?
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 12:47
danko_wudra: да путин и песков это...они уже признались...
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:03
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stopkran1969 22 декабря 2018 | 12:37
Возместят. Ущерб и на РОДИНУ?
ankir 22 декабря 2018 | 12:39
как пить дать Петров с Башировым))
boltzmann_ 22 декабря 2018 | 12:46
а может Чепига с Мишкиным. Их же четверо было)
arye_11 22 декабря 2018 | 12:42
В ходе операции по перехвату неопознанных беспилотных самолетов, приведших к полной парализации работы лондонского аэропорта Гатвик, была использована израильская система Drone Dome ("Купол против БПЛА") производства госконцерна "Рафаэль".
Шесть таких систем были куплены в августе этого года британской армией для защиты своих объектов в Сирии. Как сообщает Daily Mail, судя по всему, одна из них была экстренно переброшена в район аэропорта после того, как полиция потерпела неудачу с имевшейся в наличии обычной коммерческой системой перехвата AeroScope.
Приобретенные системы не оснащены лазерной технологией для ликвидации дронов, однако способны парализовать аппарат и перехватить управление им.
Drone Dome включает в себя радиолокационную систему RPS-42, многоцелевую систему наблюдения MEOS и устройство глушения радиосигналов широкого спектра C-GUARD RD. Данный комплекс, чье название напоминает название системы ПРО Irone Dome ("Железный купол"), также разработанной "Рафаэлем", обеспечивает мониторинг воздушного пространства на 360 градусов и предназначен для работы в любых погодных условиях, 24 часа в сутки.
Процесс нейтрализации БПЛА осуществляется в несколько этапов: на первом этапе система обнаруживает БПЛА, идентифицирует его тип и определяет уровень угрозы, затем сведения передаются оператору, после чего в ручном или автоматическом режиме создаются помехи управлению БПЛА, если беспилотник входит в защищаемую зону, то его нейтрализуют, блокируя систему GPS и радиоконтроля.
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 12:49
arye_11: Ну да , еврейский кумпол он мощща ! Он из двадцати водопроводных труб начиненных серой от спичек ,выпущенных по исраилю , СЛУЧАЙНО даже две из них сбил ! Это победа !))))))
arye_11 22 декабря 2018 | 13:03
hohlomor_ce_garno:
Ой, забавляете вы меня, свинорожие.
Ну, скажи чё нить по делу, ну опровергни или согласись.
Ни-че-го.
Одно гы-гы-гы- и хрю-хрю-хрю...
Российская контр-пропаганда, подзаборный вариант 21-го века.
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 12:50
arye_11: и эта еврейская система оказалась в глубокой жопе...несколько дней аэропорт был блокирован, а система из евреии ничего сделать не могла...
dmitry35 22 декабря 2018 | 12:57
arye_11: Уговорили. Покупаем.
idruker 22 декабря 2018 | 12:46
Обыкновенное зло
prof57 22 декабря 2018 | 13:26
Опять Петров и Боширов шалят?....