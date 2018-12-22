В Лондоне задержаны двое подозреваемых в запуске беспилотников в районе местного аэропорта

Их действия в последние несколько дней нарушили работу воздушной гавани Гатвик. По данным BBC полиция произвела аресты накануне вечером. О личностях подозреваемых ничего не сообщается. Расследование продолжается.

Гатвик прекратил работу в среду вечером после появления беспилотников над посадочной полосой. Из-за этого все рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. В четверг воздушная гавань не работала вовсе, а в пятницу открылась в ограниченном режиме. За все это время дроны были замечены у аэропорта более 50 раз. Сбои в работе Гатвика затронули планы 120 тысяч пассажиров.