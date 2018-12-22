Еще один водитель погиб во Франции из-за блокады дороги демонстрантами

Телеканал ВFМ сообщает, что машина врезалась в грузовик, перекрывший дорогу на юге страны. После случившегося протестующие – так называемые «желтые жилеты» – сразу же прекратили блокаду дороги. Манифестации проходят с середины ноября. Сегодня в стране ожидается новая волна протестов.

Поводом для демонстраций стало повышение цен на топливо. Власти пошли навстречу активистам, но теперь требования последних расширились.