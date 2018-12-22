Прокуратура начала проверку после повторной аварии на теплосетях в Саратове
Там почти четыре тысячи жителей третьи сутки остаются без отопления. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства. В зону отключения попали 15 жилых домов. Первая авария произошла позавчера. После ее ликвидации отопление должно было поступить, но повторный прорыв не дал этого сделать. Сейчас в Саратове 14 градусов мороза.
Комментарии5
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danko1 22 декабря 2018 | 12:35
Всё прогнило в России, а деньги идут на ненужные войны и на оружие, чтобы людей убивать.
lenin3 22 декабря 2018 | 12:43
danko1: да деньги-то у теплоснабжающих организациях есть(народ-то,в большинстве своём,коммуналку оплачивает(пока)),просто тратят их не на модернизацию,а на чёрт знает что.Сужу по МОЭКу:вместо замены старого оборудования(конечно,кое-что меняют,но многое выработало по три раза свой ресурс)-бесконечная покраска всего,что только можно покрасить,чтоб было красиво перед комиссией,куча проверяющих,которых скоро будет больше,чем рабочих.А на той неделе была в коллекторах замена хороших толстостенных чёрных труб(сварщики чуть не рыдали,когда резали)на тонкостенные оцинкованные на ГВС.А деньги надо освоить до конца года...
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 13:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ed10075 22 декабря 2018 | 13:07
danko1: Если бы только на вооружение. Основная часть бюджета элементарно разворована властью, которая успешно производит только один продукт, - доморощенных миллиардеров.
malinskii 22 декабря 2018 | 13:24
сочувствую жителям. но, сами все себе выбрали.....