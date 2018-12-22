Прокуратура начала проверку после повторной аварии на теплосетях в Саратове

Там почти четыре тысячи жителей третьи сутки остаются без отопления. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства. В зону отключения попали 15 жилых домов. Первая авария произошла позавчера. После ее ликвидации отопление должно было поступить, но повторный прорыв не дал этого сделать. Сейчас в Саратове 14 градусов мороза.