Военный самолет во вторник доставит капсулу с корабля «Союз» в Москву

Внутри аппарата находились новые улики, касающиеся отверстия в бытовом отсеке МКС.

В конце августа на станции обнаружили утечку воздуха. Экипаж обнаружил микротрещину в обшивке и загерметизировал ее. Позже российские космонавты вышли в открытый космос и собрали образцы материалов с внешней стороны корабля, а также сфотографировали отверстие. Все эти данные отправлены на Землю, где комиссия устанавливает обстоятельства возникновения отверстия.