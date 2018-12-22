Военный самолет во вторник доставит капсулу с корабля «Союз» в Москву
Внутри аппарата находились новые улики, касающиеся отверстия в бытовом отсеке МКС.
В конце августа на станции обнаружили утечку воздуха. Экипаж обнаружил микротрещину в обшивке и загерметизировал ее. Позже российские космонавты вышли в открытый космос и собрали образцы материалов с внешней стороны корабля, а также сфотографировали отверстие. Все эти данные отправлены на Землю, где комиссия устанавливает обстоятельства возникновения отверстия.
Комментарии18
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edyunia 22 декабря 2018 | 12:39
Да пиндосы это, чего тут думать.
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 12:45
edyunia: да нечего думать...конечно космический корабль стартовал с дыркой в борту и никто этого не заметил...никто дырку не заметил и много дней на орбите, пока одному из пиндоских членов не стало плохова-то со здоровьем...и тут дырка стала давать утечку, а до этого сидела в засаде...
edyunia 22 декабря 2018 | 12:54
kapitonovih_37: \\да нечего думать...\\
Я расскажу по-другому: до старта брак был заклеен соплями, по прошествии некоторого времени сопли были выдавлены давлением изнутри и утечка приобрела серьёзные масштабы, - но виноваты, впрочем как и во всём в Московии, будут "проклятые пиндосы".
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 12:57
edyunia: ты можешь рассказать как в твоей методичке писано...если там про сопли, то ты только соплями мазать будешь....а другого хохлозадые обезьянки делать не могут...скакать. ломать и исполнять, это всё....
edyunia 22 декабря 2018 | 13:02
kapitonovih_37: \\то ты только соплями мазать будешь....\\
Чего разбушевалась, нищебродина голозадая, проститутки-хохлушки отимели тебя на заднем сидении твоего же автомобиля, или я прав в соей версии происходящего?
polikarpich 22 декабря 2018 | 13:15
kapitonovih_37: Ясно. "поплохевший пиндос" хотел подышать свежим воздухом, вот и проковырял дырочку. Так, что ли?
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 13:21
polikarpich: да нет, дырочку просверлил пьяный слесарь при сборке коробя...и дырочка была не замечена на старте, не сказалась при запуске и не проявлялась много дней на орбите...всё логично прокаладон?
polikarpich 22 декабря 2018 | 13:31
kapitonovih_37: Теперь всех расстреляют? И "пьяного слесаря" и "тех, кто не заметил"?
А что же тогда первым делом погнали на "пиндосов"?
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 13:33
polikarpich: кто гнал?...а вот попытки России разобраться в ситуации вызывают неадекват у пиндосов...ну. и в твоей методички этот неадекват отражён...
archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 12:49
edyunia: " Да пиндосы это, чего тут думать. "
маловато виноватых, предлагаю:
Алексей Навальный - потому что во всём и всегда виноват;
Лев Пономарёв - потому что сделал дырочку и спрятался на 16 суток, чтобы не нашли;
Сергей Мохнаткин - потому что препятствовал полицаям и дезорганизовал работу колонии пламенных вертухаев;
Евгения Альбац - потому что мстит за штраф в 22.500.000 рублей;
студенты - потому что шибко вумные гады;
велосипедисты - потому что велосипедисты;
Свидетели Иеговы - потому что ненавидят;
йоги - потому что летают в космос безо всяких там ракетов и свердят дырки в небесной тверди
Ходороковский - потому что он такой Ходорковский
sapiens17 22 декабря 2018 | 12:46
Чартер "с корабля «Союз» в Москву"?
Военный! С охраной? Золотов лично охраняет?
Понты из ничего.
zero_1966 22 декабря 2018 | 12:52
Капсулу с прахом ?
archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 13:07
zero_1966: " Капсулу с прахом ?
капсулу с дыркой ...от бублика
malinskii 22 декабря 2018 | 13:04
так трещина или отверстие? хотя какая разница. стопудово- пиндосы.
kuchumka 22 декабря 2018 | 13:06
Пиндосы сто процентов, их теперь надо досматривать и на каждого ошейник с камерой одевать прежде чем на нашу станцию пускать.
cimirse37 22 декабря 2018 | 13:09
А чем закончился допрос космонавтов?
ngilmutdinov 22 декабря 2018 | 13:11
Откуда доставит военный самолет? Из космоса?
kakslon 22 декабря 2018 | 13:21
Бабушка на лавочке сказала- что на орбите заметили мущинку в расцвети сил,с вертилятором за спиной,так он еще небо все просверлил,апкапалисис. Слово в слово,что слышал.