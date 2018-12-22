Ганус: Неполучение экспертами ВАДА данных московской лаборатории до конца года станет катастрофой

Об этом предупредил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Он отметил, что вопрос должен быть решен до конца декабря. Причем, в первую очередь, в этом должна быть заинтересована сама Россия. Передача базы, сказал Ганус, — это путь к прекращению спекуляций вокруг российского спорта. Эксперты ВАДА не смогли завершить работу по извлечению данных проверки допинг-проб спортсменов, так как российские власти сказали, что используемое для этого оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с отечественным законодательством. В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии РУСАДА предъявленным требованиям.