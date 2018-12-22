Ганус: Неполучение экспертами ВАДА данных московской лаборатории до конца года станет катастрофой
Об этом предупредил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Он отметил, что вопрос должен быть решен до конца декабря. Причем, в первую очередь, в этом должна быть заинтересована сама Россия. Передача базы, сказал Ганус, — это путь к прекращению спекуляций вокруг российского спорта. Эксперты ВАДА не смогли завершить работу по извлечению данных проверки допинг-проб спортсменов, так как российские власти сказали, что используемое для этого оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с отечественным законодательством. В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии РУСАДА предъявленным требованиям.
Комментарии11
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vladimirgornitsky 22 декабря 2018 | 12:42
Отлучение от международного спорта - это вовсе не катастрофа для страны. Только для спортсменов и спортивных чиновников.
Настоящие катастрофы впереди, поскольку изоляция в спорте - это лишь небольшой участок общей изоляции, в которую поставила себя Россия. И есть несравненно более важные участки, которые грозят реальной катастрофой.
danko1 22 декабря 2018 | 12:51
vladimirgornitsky: Согласна. Но это опять удар по престижу России, который и так на 0 находится.
И фактический недопуск специалистов к пробам российских спортсменов опровергает и заявление об их чистоте, и о том, что допинг не гос. система.
nitinol 22 декабря 2018 | 12:52
vladimirgornitsky: Но...: "С голубого ручейка начинается река..." (с)
vladimir1967 22 декабря 2018 | 13:11
vladimirgornitsky: Ничего у нас уже есть олимпийские чемпионы признаваемые только внутри МКАДа , будут и чемпионы мира по футболу в границах Садового кольца.
zztop1960 22 декабря 2018 | 12:53
Русские спортсмены должны соревноваться только с русскими спортсменами и только с патриотами , а не со всякими иностранными русофобами и фашистами
margosher 22 декабря 2018 | 12:54
Хоть сертифицировано-хоть не сертифицировано, если пробы "чистые", так они и будут "чистыми". Надо дать возможность сделать анализ. А если результат не устроит РФ, тогда и предъявлять требования к оборудованию. Но, видать, предвидят наши результат, вот и не дают работать экспертам. Видно, лучше быть отлучёнными от спорта, чем снова быть пойманными на допинге.
stopkran1969 22 декабря 2018 | 12:55
РусАд... Хорошее название для страны
zero_1966 22 декабря 2018 | 12:57
Очевидно, что никто ничего не успеет сертифицировать , даже при желании, за неделю.
grs_alx_112018 22 декабря 2018 | 13:08
zero_1966: Поверь -при желании это занимает от силы полчаса, ну накинем еще пару часиков на телефонные переговоры. ПРимерно столько у меня заняла вся процудера для получения сертификатов на оборудование для редакции "Семь дне2" - а это был на то время самый большой барабанный сканер в стране. Так же было и с OPI-серверами и промышленными лэптопами морского базирования.
cimirse37 22 декабря 2018 | 13:05
Чего Москва скрывает от ВАДА?
vitfom 22 декабря 2018 | 13:05
Забавит причина. У нас что, есть свой Intel или Microsoft? Дебилы, заставляют сертифицировать то, что сами никогда, ни при каких обстоятельствах в ближайшие десять лет, сделать не смогут.