Пресс-служба «Домодедово» сообщила о незначительных задержках, связанных с процедурой противообледенительной обработки

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Домодедово» было задержано более 20 рейсов и отменено семь. Однако, пресс-служба «Домодедово» сообщила о незначительных задержках, которые связаны с процедурой противообледенительной обработки самолетов в связи с началом зимнего периода. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Александр Власов.



«На данный момент все благоприятно: видимость в районе аэродрома превышает 8 тысяч метров. Поэтому с точки зрения погодных условий ограничений на выполнение рейсов нет, и отмены и задержек также нет. Безусловно, с учетом того, что мы находимся в формате работы по зимним технологиям, в обязательном порядке каждый самолет проходит процедуру противообледенительной обработки воздушного судна, которая необходима для того, чтобы удалить образовавшуюся наледь и налипание снега на внешних поверхностях самолета», — сказал он.

По словам А.Власова, данная процедура обязательная для того, чтобы гарантировать безопасность выполнения полетов в зимнее время.

«В связи с этим, возможны незначительные технические задержки в пределах 20-25 минут. Это не те задержки, когда пассажиры в течение длительного времени не могут вылететь», — подчеркнул он.

А.Власов добавил, что всего за сутки аэропорт выпустил и принял около пятисот рейсов.