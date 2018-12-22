Во Франции ожидаются очередные акции так называемых «желтых жилетов». Демонстранты продолжают выходить на улицы, несмотря на то, что ранее президент Эммануэль Макрон анонсировал пакет мер, призванный улучшить социально-экономическое положение наименее благополучных групп населения.

Сегодня впервые «желтые жилеты» решили провесит демонстрации в городе Версаль. Однако пока, по данным местного телеканала, участников акции на улицах не видно.