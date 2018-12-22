Во Франции ожидаются очередные акции так называемых «желтых жилетов»
Во Франции ожидаются очередные акции так называемых «желтых жилетов». Демонстранты продолжают выходить на улицы, несмотря на то, что ранее президент Эммануэль Макрон анонсировал пакет мер, призванный улучшить социально-экономическое положение наименее благополучных групп населения.
Сегодня впервые «желтые жилеты» решили провесит демонстрации в городе Версаль. Однако пока, по данным местного телеканала, участников акции на улицах не видно.
Комментарии7
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boseal 22 декабря 2018 | 12:16
Странно, что США, Германия и прочие "маяки демократии" не поддерживают данных протестующих, как это было на украинском майдане 2013-2014 года. Или это неправильные протестующие?)
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 12:27
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vik2014 22 декабря 2018 | 12:39
boseal: Так очевидно же, что это кремлевские агенты в жилетах бегают, вот и не поддерживают)
boseal 22 декабря 2018 | 12:44
vik2014: Шикарный штат у СВР)))
ankir 22 декабря 2018 | 12:44
boseal: они думают как ввести санкции против Франции за разгон протестующих и попирание принципов "демократии " Запада
creta 22 декабря 2018 | 12:17
Нормуль. Пускай буянят, Макрон России не нужен.
cimirse37 22 декабря 2018 | 12:32
Тут уже пойдут самые отъявленные