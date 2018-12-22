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12:01, 22 декабря 2018

Дональд Трамп обдумывает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США

Дональд Трамп обдумывает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США. Как сообщают источники Bloomberg, глава Белого дома недоволен решением Джерома Пауэлла в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку. За это президент неоднократно критиковал руководителя ведомства и говорил, что назначая Пауэлла на должность, считал, что тот будет сторонником сохранения низкой ставки, но это оказалось не так.

Комментарии

6

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cimirse37 22 декабря 2018 | 12:13

Выборы на носу, будет о чем доложить избирателям.

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 12:28


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








chichanik 22 декабря 2018 | 12:19

Пауэлл - человек, который, образно выражаясь, сидит на вентиле поливочной системы.
В зависимости от погоды он вентиль прикрывает или приоткрывает.
Не надо стрелять в поливальщика ... погоду не он делает

prade 22 декабря 2018 | 12:20

Было бы проще, если бы Трамп сам уволился, вместе того, чтобы увольнять стольких людей.

art_ 22 декабря 2018 | 12:21

йеллен не устраивала, пауэлл не устраивает. дальше - больше. трамп-разрушитель, одним словом... сначала торпедирует мировое производство и торговлю, а потом ищет на кого бы спихнуть последствия

art_ 22 декабря 2018 | 12:25

art_: осталось еще финансы разрушить, как говорится, бог в помощь

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