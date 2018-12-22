Дональд Трамп обдумывает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США. Как сообщают источники Bloomberg, глава Белого дома недоволен решением Джерома Пауэлла в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку. За это президент неоднократно критиковал руководителя ведомства и говорил, что назначая Пауэлла на должность, считал, что тот будет сторонником сохранения низкой ставки, но это оказалось не так.