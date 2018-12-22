США выделят Украине 10 миллионов долларов в связи с происшествием в Керченском проливе

Деньги направлены на укрепление обороноспособности страны.

Госдепартамент США предоставляет Киеву средства для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала. Это должно стать ответом на задержание Россией украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября, сообщает сайт РБК-Украина. В заявлении Госдепа указано, что Киеву выделяют деньги в связи с опасной эскалацией Москвы и необоснованном нападении на три украинских военно-морских судна. Сумму в размере 10 миллионов долларов предоставят Украине при условии одобрения Конгрессом. Соединенные штаты предоставляют транш в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые намерены увеличить помощь Киеву в сфере обороны. Госдепартамент призывают Россию как можно скорее освободить украинских моряков в кратчайшие сроки вернуть Украине задержанные корабли.

Российские власти неоднократно отмечали, что корабли Украины пересекли границу России и не реагировали на требования остановиться.