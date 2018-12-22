США выделят Украине 10 миллионов долларов в связи с происшествием в Керченском проливе
Деньги направлены на укрепление обороноспособности страны.
Госдепартамент США предоставляет Киеву средства для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала. Это должно стать ответом на задержание Россией украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября, сообщает сайт РБК-Украина. В заявлении Госдепа указано, что Киеву выделяют деньги в связи с опасной эскалацией Москвы и необоснованном нападении на три украинских военно-морских судна. Сумму в размере 10 миллионов долларов предоставят Украине при условии одобрения Конгрессом. Соединенные штаты предоставляют транш в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые намерены увеличить помощь Киеву в сфере обороны. Госдепартамент призывают Россию как можно скорее освободить украинских моряков в кратчайшие сроки вернуть Украине задержанные корабли.
Российские власти неоднократно отмечали, что корабли Украины пересекли границу России и не реагировали на требования остановиться.
Комментарии28
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mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 12:07
Безобразие: ведь Россия подверглась мощной буксирной атаке, которую с трудом удалось отбить, а миллионы долларов пойдут на укрепление вражеского флота!
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 12:14
вот так нищеброды и зарабатывают...подставят голую сраку под каток, а потом помощь у пахана заморского выпрашивают...
danko_wudra 22 декабря 2018 | 12:19
kapitonovih_37: значит можно проишествия повторять. И каждый раз по 10 мил получать.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 12:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 12:30
vitaly_ms22: спасибо миха.
arye_11 22 декабря 2018 | 12:20
kapitonovih_37:
Как только новость касается Украины, сразу же сбегается вся Савушкинская звероферма.
Даже бесноватого придурка Капутановича на 5 минут с цепи спустили
danko_wudra 22 декабря 2018 | 12:22
arye_11: член 3 колёсный. Не пиши широко.
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 12:27
arye_11: Грех не поржать над ущербными ,вот и сбегаемся ! Ты сам прикинь носатый , это сколько вил и топоров хохлы на десять лямов купить смогут , мы тут в России уже все в плен к ним готовы сдаться !)))) Кстати , че сынам иудовым с Российским куем в своей жопе вдруг над Сирией не летается ,ась ? )))))
arye_11 22 декабря 2018 | 12:30
hohlomor_ce_garno:
За русский
arye_11 22 декабря 2018 | 12:33
arye_11:
За русский куй в русской жопе вам самим уже все известно 1000 лет, так как ваши баре вас, холопов, имели, имеют и иметь будут все, всегда и везде.
А "сыны иудовы" после того как сирийцы русской ракетой сбили русский же самолет, уже 4 раза бомбили Сирию
Следи за новостями, дефективный.
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 12:37
arye_11: ну, усраинская оглобля по еврейскому затылку тебе очень даже мила...значит скоро будет вам милость опять...
archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 12:59
arye_11:
" Госдепартамент призывают Россию как можно скорее освободить украинских моряков в кратчайшие сроки вернуть Украине задержанные корабли. "
РФ не может вернуть украинские корабли, поскольку по официальному заявлению - началЪники не знают, где они находятся - вот только у причала стояли - и уже нету... спёрли - ведь это Россия, страна воров и бандитов (или пиратов - так звучит красивше)
kamen_12 22 декабря 2018 | 12:23
kapitonovih_37: Денег не дадут, пару списанных лодок. А звучит гордо-миллионы!
dmast79 22 декабря 2018 | 12:56
mikhail_spb_: 10 миллионов долларов - это даже не подачка, это плевок. Воистину сумма, достойная украины!
cimirse37 22 декабря 2018 | 12:10
Дешево откупились.
parasuk_ 22 декабря 2018 | 12:11
Хохолики, теперь вы знаете как честно и быстро заработать 10 миллионов долларов. Сколько у вас кораблей на плаву осталось? :)
zztop1960 22 декабря 2018 | 12:21
parasuk_: 00 лет назад в Цемесской бухте близ Новороссийска были затоплены 16 кораблей Черноморского флота.
Памятник Затопленным кораблям у Приморского бульвара поставлен в память о добровольной гибели Черноморской эскадры в 1854–1855 годах. Монумент замечателен не только красотой облика, пронизанного морской романтикой, но и необычностью события, которому он посвящен
zztop1960 22 декабря 2018 | 12:30
zztop1960: Всего в 1855 г, в Севастопольской бухте было затоплено 75 боевых кораблей и судов и 16 вспомогательных, включая шхуны.
timber_head 22 декабря 2018 | 13:08
zztop1960: Зачем так далеко?
"Затопление кораблей Черноморского флота в Цемесской бухте произошло 18 июня 1918 года около Новороссийска. Согласно договорённостям, Советское правительство должно было передать Германии свой Черноморский флот, однако не хотело этого делать. Исполнявший обязанности командующего Черноморским флотом капитан 1-го ранга Тихменев получил официальный приказ привести корабли флота из Новороссийска в Севастополь, где передать их немецким войскам. Он также получил секретный приказ затопить их в бухте Новороссийска. Тихменев после продолжительного раздумья и обсуждения с корабельными комитетами приказал всем кораблям идти в Севастополь. Экипажи многих кораблей отказались делать это и затопили их."
Это в то время, как союзники России выиграли войну с Германией и получали от неё контрибуции..
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 12:12
А че было какое то происшествие !?)))))
region62 22 декабря 2018 | 12:14
Петру -5,Гросману-2.Авакову-1.и новому хохлоглавпопу-питерасту лямчик.И лям на памперсы для укровояк.
sensei54 22 декабря 2018 | 12:15
Зачем? Подогнать в Мариуполь с дружественным визитом один USN destroyer, нехай там стоит.
И от восточного соседа сразу приедет фура с теми же 10 лимонами отступного.
procto_djon 22 декабря 2018 | 12:16
И снова победа Хутина и Расеюшки! Пиндосы опять получили удар под дих! Ура!!!
terens 22 декабря 2018 | 12:27
Построят новые дачки себе. А корабли как всегда склепают из жести.Не ради этого всё задумано?
detul 22 декабря 2018 | 12:31
Это хорошо, что США догадались дать денег, а не предлагают поставить оружие или оборудование. Ведь оружие и оборудование надо будет кому-нибудь продать, чтобы деньги получить, а тут сразу можно эти 10 млн долл разложить по карманам уважаемых в Украине господ. Карманов-то не так и много будет в этом случае. А значит и суммы будут внушительные.
kiever 22 декабря 2018 | 12:32
если бы американцы были бы настоящими друзьями украины, то подарили бы им перл-харбор, как сделал опрометчиво в свое время Никита сергееич с известной русской территорией, в знак вечной дружбы и нерушимости советского союза.. а то каких-то десять миллионов, на эти деньги Петя в репатриации и до пенсии не протянет
stakanoff 22 декабря 2018 | 12:35
Это ж сколько надувных матрасов можно на 10 лимонов купить!
stopkran1969 22 декабря 2018 | 13:07
stakanoff: если тебе будет легче, пересчитайте в фанерные арматах