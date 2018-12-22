Российское антидопинговое агентство снова находится на грани лишения своего статуса
Причиной стало то, что инспекционная группа ВАДА не получила полный доступ к базе Московской антидопинговой лаборатории.
Проблема с изучением данных Московской лаборатории оказалась связана с оборудованием, которое хотели использовать эксперты ВАДА для изъятия допинг-проб. Оно, как говорится в заявлении агентства, оказалось не сертифицировано в соответствии с российским законодательством. При этом инспекционная группа отметила прогресс в переговорах с российскими властями о получении доступа к лаборатории. Тем не менее, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус уже сказал, что если Всемирное антидопинговое агентство не получит данные лаборатории до конца года, это «станет катастрофой». Все дело в том, что это было первое условие, поставленное перед РУСАДА при его восстановлении в сентябре этого года. В случае его невыполнения, по словам Гануса, российское агентство может быть вновь лишено своих прав, а отечественные спортсмены потеряют возможность выступать на международных соревнованиях. Кроме того, те международные старты, которые должны состояться в России, могут быть перенесены в другие страны.
Ожидается, что вопрос о соответствии РУСАДА критериям всемирного антидопингового агентства будет рассмотрен в середине января.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 12:05
Очевидно, моченосцы хотят "сертифицировать" оборудование ВАДА, чтобы разобраться, как оно работает и научиться обманывать его.
ВАДА не должно сотрудничать с этим жульём.
danko1 22 декабря 2018 | 12:24
mikhail_spb_: А название перевести можно как русский ад.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 12:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vladimirgornitsky 22 декабря 2018 | 12:39
mikhail_spb_:
Я не думаю, что WADA пользуется каким-то секретным оборудованием. Просто тупо не хотят раскрывать базу данных, поскольку после этого стал бы уже официально известен масштаб применения допинга в России. Неофициально это и так известно, но в случае официального раскрытия данных невозможно будет твердить "уваснетдоказательств".
Уже в который раз соглашаются на выполнение условий, а в последний момент выполнять эти условия отказываются. И хочется (остаться в международном спорте), и колется (такое масштабное применение допинга невозможно без санкции с самого верха, то есть замешан сам нацлидер).
Ситуация цугцванга, в который они сами себя загнали.
Как, впрочем, и в прочих областях международного сотрудничества.
doubleman 22 декабря 2018 | 12:13
Кстати биатлонные трассы в Хохфильцене Поклюке и Нове Место тоже не сертифицированы в российской прокуратуре. Поэтому нам нельзя там выступать
cimirse37 22 декабря 2018 | 12:15
И доступа и признания нет
secondvenmud 22 декабря 2018 | 12:21
Опять враги окружают, цусима их мать!
grazschdanin 22 декабря 2018 | 12:22
Проблема с изучением данных Московской лаборатории оказалась связана с оборудованием, которое хотели использовать эксперты ВАДА для изъятия допинг-проб. Оно, как говорится в заявлении агентства, оказалось не сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
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То есть вада сама не готова и не может, но виновата и пострадает Россия?
И где справедливость?
eugene_netchaev 22 декабря 2018 | 12:45
Надо же! По зомбоящику они вопят истошно, что виноваты якобы клятые пиндосы. А на самом деле, оказывается, это путинские чиновники виноваты, что наших ребят никуда не пускают.
kitaiss 22 декабря 2018 | 13:03
опять все пробирки исцарапаны, знацца...