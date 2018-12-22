Российское антидопинговое агентство снова находится на грани лишения своего статуса

Причиной стало то, что инспекционная группа ВАДА не получила полный доступ к базе Московской антидопинговой лаборатории.

Проблема с изучением данных Московской лаборатории оказалась связана с оборудованием, которое хотели использовать эксперты ВАДА для изъятия допинг-проб. Оно, как говорится в заявлении агентства, оказалось не сертифицировано в соответствии с российским законодательством. При этом инспекционная группа отметила прогресс в переговорах с российскими властями о получении доступа к лаборатории. Тем не менее, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус уже сказал, что если Всемирное антидопинговое агентство не получит данные лаборатории до конца года, это «станет катастрофой». Все дело в том, что это было первое условие, поставленное перед РУСАДА при его восстановлении в сентябре этого года. В случае его невыполнения, по словам Гануса, российское агентство может быть вновь лишено своих прав, а отечественные спортсмены потеряют возможность выступать на международных соревнованиях. Кроме того, те международные старты, которые должны состояться в России, могут быть перенесены в другие страны.

Ожидается, что вопрос о соответствии РУСАДА критериям всемирного антидопингового агентства будет рассмотрен в середине января.